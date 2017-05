Le Canada : une destination de choix pour les investissements, les nouvelles technologies et les meilleurs talents du monde entier







Le ministre de l'Innovation invite les innovateurs et les entrepreneurs américains à se tourner vers le nord

LOS ANGELES, CA, le 2 mai 2017 /CNW/ - Alors que d'autres parties du monde se replient sur elles-mêmes, le Canada demeure une société ouverte où les gens les plus créatifs et animés d'un esprit entrepreneurial peuvent transformer les idées de génie en innovations.

Le gouvernement du Canada effectue des investissements judicieux et responsables pour attirer au pays les cerveaux les plus brillants, les toutes dernières technologies et les entreprises qui affichent une croissance dynamique. Ces investissements créeront de meilleurs emplois et de meilleures possibilités pour la classe moyenne et pour ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

C'est le message qu'a livré le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, lors de l'allocution qu'il a prononcée à la conférence mondiale du Milken Institute 2017 (anglais), qui réunissait des innovateurs, des entrepreneurs et des bailleurs de capital de risque du monde entier.

Pendant qu'il était de passage à Los Angeles, le ministre Bains a rencontré pour la première fois son homologue américain, le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross. Ils ont discuté des avantages du commerce entre le Canada et les États-Unis. Le ministre Bains a souligné l'importance de l'équilibre des activités commerciales entre les deux pays pour que les gens de la classe moyenne puissent profiter de bons emplois des deux côtés de la frontière.

Dans le cadre du Plan pour l'innovation et les compétences, le gouvernement du Canada investit dans une stratégie pluriannuelle dans le but de faire de ce pays un centre mondial de premier plan pour l'innovation, de créer un plus grand nombre d'emplois bien rémunérés et de faire croître la classe moyenne.

Citation

« Le monde est sur le point de connaître des changements transformateurs activés par les secteurs émergents dans lesquels le Canada possède des avantages concurrentiels, dont l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les technologies propres. Alors que d'autres parties du monde se replient sur elles-mêmes et ferment leurs frontières, le Canada continue d'accueillir les gens de tous horizons. Notre diversité donne aux Canadiens un avantage concurrentiel dans une économie mondiale qui dépend de l'habileté des gens à naviguer au sein de cultures et de langues différentes. La diversité est aussi un moteur pour l'innovation, car les bonnes idées germent plus facilement quand on peut compter sur un bassin plus vaste de talents issus du monde entier. Les meilleurs talents et les plus brillants cerveaux du monde entier ne pourraient avoir de temps plus favorable pour choisir le Canada. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le Plan pour l'innovation et les compétences prévoit entre autres :

950 millions de dollars sur cinq ans pour créer des supergrappes d'innovation, qui sont des zones denses d'activités commerciales regroupant des petites et des grandes entreprises, des universités et des collèges et des infrastructures et des talents spécialisés. Ces moteurs de croissance créent des emplois, favorisent le partage de connaissances, stimulent la spécialisation des entreprises et attirent les investissements des entreprises mondiales.

125 millions de dollars pour attirer et retenir des chercheurs de premier plan dans le secteur émergent de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond.

400 millions de dollars sur trois ans pour accroître le capital de risque accessible aux entrepreneurs canadiens.

La Stratégie en matière de compétences mondiales, qui sera lancée le 12 juin, permettra aux entreprises canadiennes de recruter plus facilement et rapidement aux quatre coins du monde des personnes qui possèdent des compétences spécialisées.

Innovation Canada , une nouvelle plateforme qui fera en sorte que les innovateurs canadiens puissent avoir plus facilement accès aux programmes fédéraux qui soutiennent la croissance des entreprises.

Suivez le ministre Bains sur Twitter : @MinistreISDE

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 15:56 et diffusé par :