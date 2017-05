La Fondation Asie Pacifique du Canada dévoile le nom des titulaires de ses bourses de reportage 2017







VANCOUVER, British Columbia, May 02, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (la « Fondation ») a dévoilé le nom des titulaires de ses trois bourses de reportage 2017-2018.



Tous les ans, le Programme de bourses de reportage de la Fondation, qui est commandité en partie par Cathay Pacific Airways, donne à des journalistes pleins d'avenir et chevronnés la possibilité de séjourner en Asie pour faire de la recherche et préparer des reportages à l'intention de publics canadiens. Le programme a pour but d'aider les journalistes canadiens à être mieux renseignés sur cette région du monde fort dynamique, pour faciliter la rédaction et la diffusion de reportages éclairés sur l'Asie et la relation canado-asiatique.

D'un montant de 10?000 $, ces bourses sont financées en partie par le transporteur aérien primé de Hong Kong, Cathay Pacific Airways. Les titulaires des bourses de reportage 2017-2018 de la Fondation obtiendront un séjour de deux nuits à Hong Kong et des vols en classe économique supérieure de Cathay Pacific. D'une valeur pouvant atteindre jusqu'à 10?000 $, les bourses permettent de couvrir les frais de déplacement et de subsistance sur le continent pacifique, avec l'aide de Cathay Pacific Airways.

Les titulaires des bourses de reportage 2017-2018 sont :

Philippe Grenier est journaliste multimédia à Radio-Canada (Canada atlantique, Saskatchewan et Manitoba). Il se rendra au Japon pour explorer comment ce pays affronte un bouleversement démographique qui lui vaut d'avoir la population la plus âgée de toute la planète, de même que des régions rurales autrefois peuplées de jeune Japonais et désormais désertes. Philippe en tirera des leçons possibles pour le Canada, tout particulièrement pour les quatre provinces du Canada atlantique qui abritent la population la plus âgée au pays.

est un journaliste spécialiste des finances établi à Toronto. Il ira en Chine pour étudier le milieu des entreprises en démarrage dans ce pays, qui regorge d'innovations et de possibilités pour les PME et les entrepreneurs du Canada. John prévoit produire une série multimédia en cinq segments pour le magazine , et estime que cette couverture s'avérera particulièrement utile pour la communauté des affaires du Canada et les centaines de milliers d'étudiants canadiens qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la technologie. Hayley Woodin est reporter multimédia et réalisatrice pour le compte de Business in Vancouver. Elle prévoit un séjour à Singapour, un pays dont la population compte 5,6 millions de personnes et une superficie géographique représentant le quart de la taille de la région métropolitaine de Vancouver. Hayley se penchera sur la raison pour laquelle le Canada a accordé la priorité à l'établissement d'une relation commerciale et économique officielle avec Singapour. Plus précisément, elle déterminera les avantages que Singapour retirera de ces liens commerciaux accrus avec le Canada, ainsi que l'incidence possible de ces connaissances sur les décisions économiques, politiques et commerciales ici, au pays.

Pour en savoir plus sur le Programme de bourses de reportage de la Fondation et sur le processus de présentation d'une demande, veuillez suivre ce lien : http://www.asiapacific.ca/fr/grants/media-fellowships

À propos de la Fondation Asie Pacifique:

La Fondation Asie Pacifique du Canada a pour rôle de renforcer les liens entre le Canada et l'Asie, en se concentrant particulièrement sur l'expansion des relations économiques fondées sur le commerce, les investissements et l'innovation; sur la promotion de l'expertise du Canada en offrant des solutions aux défis que l'Asie doit relever concernant le changement climatique, les enjeux énergétiques, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles; sur le développement des compétences et des savoir-faire sur l'Asie chez les Canadiens, dont les jeunes; et sur l'amélioration de la compréhension générale des Canadiens sur l'Asie et son influence mondiale grandissante.

La Fondation est reconnue pour ses sondages d'opinion nationaux sur les attitudes des Canadiens au sujet des relations avec l'Asie, dont les investissements asiatiques étrangers au Canada et le commerce entre le Canada et l'Asie. La Fondation accorde une grande place à la Chine et à l'Inde, tout en acquérant de l'expertise sur les marchés émergents de la région, tout particulièrement les économies appartenant à l'ANASE.

Visitez le site Web de la Fondation, à http://www.asiapacific.ca/fr

