Le soleil d'avril brille sur Subaru qui signe son meilleur mois de vente à vie







5 523 unités vendues, le meilleur mois de tous les temps

Les meilleures ventes pour l'année en cours permettent à Subaru de conserver son élan pour enregistrer un sixième record annuel consécutif

MISSISSAUGA, ON, le 2 mai 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer son meilleur mois à vie avec la vente en avril de 5 523 unités. Ce record contribue aussi à inscrire les meilleures ventes pour l'année en cours, plaçant résolument Subaru sur la voie de surpasser les ventes record de 50 190 unités en 2016.

Toutes les régions du Canada ont contribué au record des ventes, enregistrant chacune leur propre record de ventes. Dans la région de l'Atlantique, les ventes ont progressé de 40,2 p. 100 par rapport à avril 2016, dans l'Ouest, elles ont progressé de 10,8 p. 100, au Québec, de 6,9 p. 100 et en Ontario, de 1,5 p. 100.

Nommée Voiture de l'année au Japon et inscrite au palmarès Ward's des 10 meilleurs intérieurs, la Subaru Impreza 2017, la première à adopter la plateforme globale modulaire Subaru, a connu son meilleur mois à ce jour avec des ventes de 1 159 unités au Canada. Quant au Subaru Forester, meilleur vendeur et Utilitaire canadien de l'année selon l'AJAC (Association des journalistes automobile du Canada), il a aussi inscrit son meilleur mois d'avril avec 1 387 unités vendues.

Avec en tête l'Édition Inazuma superrapide, la BRZ a dépassé les ventes d'avril 2016 grâce à la vente de 111 unités. Il s'est vendu 439 Legacy et 1 131 Outback, deux autres modèles affichant en avril 2017 des ventes supérieures à celles d'avril 2016.

« Ces chiffres record démontrent que nos clients reconnaissent l'engagement continu de Subaru d'offrir des produits de qualité et de maintenir un service à la clientèle de haut niveau », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Nous sommes confiants que nos efforts continus nous aideront à atteindre de nouveaux sommets en 2017. »

Avril

5 523 Réel pour le mois 5 087 Année précédente (même mois) 436 Différence 8,6 % MÀCJ c. MPAD



15 945 2017 AÀCJ 14 530 2016 AÀCJ 1 415 Différence 9,7 % AÀCJ vs. MPAD



5 523 T2 2017 5 087 T2 2016 436 Différence 8,6 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 92 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 15:14 et diffusé par :