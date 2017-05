Cégep : les profs plus investis que jamais!







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) tient à rétablir certains faits en réaction à l'article publié dans La Presse intitulé De plus en plus de profs délaissent l'enseignement à temps plein. « Cet article porte malheureusement à confusion à la fois sur l'engagement très important des profs de cégep vis-à-vis de l'enseignement et sur le programme de réduction du temps de travail. Ce ne sont pas les libérations qui mettent de la "pression sur le système", c'est plutôt le système qui met de la pression sur les profs! », de déclarer Lucie Piché, présidente de la FEC-CSQ.

L'enseignement collégial, un exemple pour l'éducation supérieure

Rappelons que si le nombre d'enseignantes et d'enseignants qui obtiennent une libération de leur tâche d'enseignement semble important, cela ne reflète ni le temps réellement accordé, ni l'ampleur de la charge de travail à être fourni en contrepartie. « Plusieurs d'entre nous peuvent avoir plus d'un millier de notes à remettre par année, alors que d'autres ont jusqu'à dix cours à préparer. Affirmer que nous délaissons l'enseignement lorsque la direction accepte de nous décharger d'un cours ou deux pour mettre sur pied un centre d'aide à l'apprentissage ou à la réussite, mettre à jour un programme d'études, développer des outils pédagogiques, n'est tout simplement pas justifié », d'ajouter la présidente de la FEC-CSQ.

Une grande partie des montants accordés aux cégeps pour les libérations l'ont été hors négociation ou hors convention par le gouvernement lui-même pour développer les activités pédagogiques dans le réseau. Ce sont d'ailleurs les directions qui ont le plus de prise sur l'utilisation de ces sommes qui servent avant tout à soutenir la réussite des étudiantes et des étudiants dont celles et ceux en situation de handicap qui représentent environ 12 % de la population étudiante. Ce qui se fait au collégial dans le domaine est d'ailleurs pris comme exemple pédagogique pour l'enseignement supérieur au Québec.

La réduction volontaire du temps de travail, une économie pour les fonds publics

Concernant le programme volontaire de réduction du temps de travail (PVRTT), rappelons que cette disposition prévue à la convention collective date de l'époque de Lucien Bouchard et des ententes sur le déficit zéro. En permettant à des employées et employés du secteur public de réduire leur temps de travail sans être rémunérés, les établissements économisent en remplaçant par une personne dont le salaire est moins élevé en raison de son ancienneté et donc de son niveau dans l'échelle salariale. Le maintien de certains avantages sociaux est donc largement compensé. Dans un contexte où les cas d'épuisement professionnel se multiplient et que certains avancent même que le Québec est en état de « surmenage social » , notamment en raison de modes d'organisation du travail qui en demandent toujours plus, il n'est pas étonnant que plusieurs cherchent une manière de garder la tête hors de l'eau. « Sacrifier une partie de son salaire pour éviter de tomber en congé de maladie illustre bien l'ampleur de la surcharge que vivent bon nombre de professeures et professeurs », de préciser Lucie Piché.

« À l'occasion du 50e anniversaire des cégeps, plutôt que de dénigrer injustement le corps professoral, il serait plus constructif de valoriser sa contribution au dynamisme des établissements collégiaux et leur apport aux activités sociales et culturelles de l'ensemble des régions du Québec », conclut-elle.

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) est un regroupement de quatorze syndicats d'enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ est l'organisation syndicale la plus importante en éducation au Québec.

