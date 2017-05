Campagne d'Entraide 2016 - Plus de 6,2 M$ pour les organismes philanthropiques







QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce que la campagne d'Entraide 2016 a permis d'amasser la somme de 6 244 545 $. La campagne d'Entraide incite le personnel et les personnes retraitées de la fonction publique ainsi que les professionnels de la santé rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec à faire des dons pour venir en aide, sur tout le territoire québécois, aux personnes vivant une situation de vulnérabilité.

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale et ministre responsable de la campagne d'Entraide, M. François Blais, a expliqué que la somme recueillie est distribuée en totalité aux organismes philanthropiques bénéficiaires de la campagne et répartie comme suit, selon la volonté des donateurs :

3 782 110 $ aux Centraide du Québec;

1 929 954 $ à PartenaireSanté-Québec et ses membres;

532 481 $ à la Croix-Rouge canadienne, division du Québec.

Citation :

« Par cette démonstration de générosité, le personnel et les personnes retraitées de l'État confirment leur solidarité envers les personnes plus vulnérables du Québec. Leur engagement envers les citoyennes et les citoyens dépasse les limites de leur travail et contribue à l'amélioration de la qualité de vie de centaines de milliers de personnes. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre responsable de la campagne d'Entraide

Faits saillants :

Les organismes philanthropiques bénéficiaires de la campagne contribuent à l'amélioration, à la continuité et à la stabilité des services offerts aux personnes ayant une santé précaire, aux personnes exclues socialement, aux personnes vivant dans la pauvreté ou encore aux victimes d'un sinistre.

Des prix ont été remis afin de souligner l'engagement exceptionnel de certains artisans de la campagne. Les lauréats du prix Relève sont M me Myriam Fortin , du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, et M. Jonathan Ménard, du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. Le prix Hommage Entraide a été remis à M me Julie Poulin , du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, ainsi qu'à M me Ginette Boucher , du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, et M. Jonathan Ménard, du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. Le prix Hommage Entraide a été remis à M , du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, ainsi qu'à M , du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. La campagne d'Entraide 2016 s'est déroulée du 3 au 14 octobre sur le thème J'ai le don de semer l'espoir.

Lien connexe :

Pour plus d'information au sujet de la campagne d'Entraide, visitez le site Internet, à l'adresse www.entraide.gouv.qc.ca.

