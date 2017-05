Syndicat des travailleurs et travailleuses des Épiceries Unies Metro-Richelieu - Newton - Québec - Entente de principe adoptée







QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'entente de principe conclue entre le Syndicat des travailleurs et travailleuses des Épiceries Unies Metro-Richelieu - Newton - Québec et Metro-Richelieu Inc., a été adoptée tard dans la soirée du 29 avril dernier.

L'entente, d'une durée de sept ans, prévoit des augmentations de 7,5 % ainsi qu'un montant forfaitaire de 6 % réparti sur 7 ans. En outre, un bonus de 1,5 % sera versé à la signature de l'entente. Le syndicat a aussi obtenu une bonification de leur régime complémentaire de retraite.

Les 170 membres du syndicat ont adopté l'entente principe à 76 %. « Malgré une négociation longue et difficile, nous avons réussi à conserver nos acquis et à freiner en grande partie les reculs que tentait de nous imposer l'employeur », explique Luc Lafond, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des Épiceries Unies Metro-Richelieu - Newton - Québec.

Banque de temps pour les temps partiels

« Ce dont nous sommes particulièrement fiers, c'est la création de banques de temps pour les temps partiels », note Luc Lafond. « Ces travailleurs et travailleuses sont souvent très occupés entre juin et septembre, mais ont passablement moins d'heures le reste de l'année. Avec cette nouvelle banque, ils pourront dorénavant cumuler les heures travaillées, ce qui leur assurera un revenu plus équilibré tout au long de l'année », explique M. Lafond.

La Fédération du commerce - CSN regroupe des femmes et des hommes partout au Québec, dans les secteurs du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme. Au moment de sa création, la fédération comptait moins de 1500 membres et 10 syndicats. La fédération compte aujourd'hui près de 30 000 membres, regroupés au sein de 330 syndicats.

