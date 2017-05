La société Hydropothecary annonce l'interruption préventive volontaire de la vente de cannabis







GATINEAU, QC--(Marketwired - 2 mai 2017) - La société Hydropothecary (TSX CROISSANCE: THCX) (« THCX » ou l'« Entreprise ») a annoncé aujourd'hui l'interruption volontaire de la vente et de l'envoi de tous ses produits.

Cette mesure a été prise à des fins de prévention immédiatement après que Santé Canada ait émis un avis le premier mai 2017 à 18 h 07 (HAE) à l'effet que des tests effectués sur des feuilles de cannabis échantillonnées le 8 mars 2017 ont révélé la présence de myclobutanile, un fongicide d'usage général homologué pour utilisation sur un large éventail de cultures alimentaires, mais qui est non approuvé dans la production de cannabis. Les résultats ont indiqué des niveaux de 0,023 partie par million (ppm) et de 0,012 ppm. Hydropothecary note qu'elle procède à des analyses de pesticides sur une base volontaire sur tous ses lots de produits depuis le 2 février 2017 par l'intermédiaire d'un laboratoire tiers accrédité. Tous les résultats de ces tests se sont avérés négatifs à un niveau de pesticide de 0,05 ppm. THCX a élaboré son programme de tests à la suite de conseils sur l'industrie de la part de Santé Canada et conformément aux normes de l'industrie. La source du myclobutanile est inconnue, et l'entreprise procède à des analyses afin de déterminer d'où provient le pesticid e. L'entreprise n'a pas reçu de rapport d'effets indésirables graves reliés à l'usage de ses produits.

« Les résultats des tests de Santé Canada révèlent des niveaux exceptionnellement bas de myclobutanile, ce qui ne devrait pas causer d'effet indésirable sur la santé. Le niveau de risque est cohérent avec la récente note de Santé Canada à cet effet (voir lien ci-bas). Hydropothecary procède à une enquête approfondie en lien avec ce problème sérieux et effectue actuellement une série de tests. Notre interruption préventive des ventes est une mesure de transparence absolue pour tous ceux et celles affectés par la situation et vise à préserver la confiance que nos patients portent envers l'innocuité de nos produits et la sécurité de notre système de production », a déclaré Dr Shane Morris, vice-président et responsable du contrôle de la qualité et des affaires scientifiques. « Le dossier est en cours d'évolution, et nous travaillons étroitement avec Santé Canada afin de déterminer quelles seront les prochaines étapes. »

« THCX a l'intention de divulguer d'ici les 24 prochaines heures les résultats des tests pour tous les pesticides effectués depuis le 2 février 2017 et ce, afin de rassurer ses clients et le public. Nous avons aussi l'intention de garder nos clients complètement informés des développements de la situation, et nous publierons des mises à jour quotidiennes sur le site internet de Hydropothecary (à partir du 2 mai 2017). Comme toujours, la priorité de Hydropothecary demeure de protéger la santé et d'assurer la sécurité de nos patients. »

Précision de la part de Santé Canada au sujet du myclobutanile et du cannabis (9 mars 2017), consultez :

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2017/03/precisions_de_santecanadasurlemyclobutaniletlecannabis.html

À propos de la société Hydropothecary

La société Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale naturellement cultivée et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, l'entreprise s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

Information prospective

Ce communiqué de presse contient de l'information prospective basée sur les projections actuelles. De telles prospections incluent les déclarations au sujet des capacités futures d'opération et de production, les répercussions de l'agrandissement des infrastructures et l'accroissement des capacités de production et la disponibilité prévue de la gamme de produits. Ces déclarations ne devraient pas être prises comme garantissant une performance prochaine ou traduites en résultats. De telles déclarations comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les accomplissements soient matériellement différents de ce qu'impliquent ces déclarations. L'Entreprise n'assume aucune responsabilité en matière de mise à jour ou de révision de l'information prospective pour refléter des circonstances ou des événements nouveaux, sauf si la loi l'y oblige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont tenus responsables quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 15:33 et diffusé par :