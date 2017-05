Consultation publique sur le Projet de Plan de développement urbain, économique et social du secteur Turcot







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal annonce aujourd'hui la consultation sur le Projet de Plan de développement urbain, économique et social du secteur Turcot, le PDUES Turcot, fruit de la consultation en amont menée par l'OCPM l'an dernier. En effet, on se rappellera qu'un exercice de vision avait été mené en 2016 pour dégager les grands axes de développement et d'aménagement des secteurs avoisinant l'échangeur Turcot.

Le PDUES Turcot a été élaboré par l'arrondissement du Sud-Ouest et les services centraux de la Ville de Montréal. Il propose une planification du secteur basée sur la vision d'Un environnement sain à échelle humaine avec une identité forte incarnée par l'héritage de ses quartiers, l'économie locale et ses citoyens.

Cinq axes d'intervention sont proposés afin de concrétiser la vision d'aménagement de développement. Il s'agit des axes suivants :

1) Espaces verts et verdissement;

2) Développement immobilier;

3) Développement économique et social;

4) Culture et patrimoine;

5) Mobilité.

Le territoire visé comprend l'ouest de Saint-Henri, le secteur Cabot et une partie de Ville-Émard et Côte-Saint-Paul.

La consultation se tiendra en deux temps. En premier lieu, il y aura une séance d'information, permettant de présenter le projet et d'obtenir toute l'information. Cette rencontre se tiendra le lundi 15 mai à compter de 19 h au Théâtre Paradoxe situé au 5959, boulevard Monk (métro Monk). Une halte-garderie sera disponible.

Dans un deuxième temps, à compter du mardi 20 juin, à 19 h au même endroit, les citoyens pourront exprimer leur opinion et faire des recommandations sur ce projet. Pour ce faire, tous devront signifier à l'OCPM leur intention de présenter une opinion orale ou écrite en communiquant avant le 15 juin avec M. Gilles Vézina au 514-872-8510.

Toute l'information disponible sur ce projet peut se trouver aux bureaux de l'Office situé au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414. Cette documentation est aussi disponible sur le site Internet de l'Office au http://www.ocpm.qc.ca/pdues-turcot.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

