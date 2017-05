GEOCOM, le chef de file chilien d'innovations dans le domaine géospatial, devient un revendeur de Microdrones®







SANTIAGO, Chili, le 2 mai 2017 /CNW/ - Microdrones est heureux d'annoncer que GEOCOM, un important fournisseur chilien d'innovations dans le domaine géospatial, vend désormais des solutions cartographiques de véhicules aériens sans pilote Microdrones à leur clientèle.

Microdrones a mis au point le premier appareil quadrirotor commercial au monde et leurs solutions mdMapper sont en tête de l'industrie en matière d'applications de relevé et de cartographie aériens.

« Microdrones possède une excellente gamme de produits. Nous avons analysé plusieurs marques et nous considérons qu'il s'agit du meilleur choix sur le marché pour nos clients », a expliqué M. Carlos Escudero, directeur général chez GEOCOM. « Les quadrirotors de Microdrones sont faciles à contrôler, très maniables, possèdent une longue durée de vol et sont très robustes et résistants aux intempéries. Ils ne se laisseront pas combattre par des défis environnementaux. »

Avant la vente d'UAV de Microdrones, GEOCOM a vendu avec succès la gamme de drones professionnels de Trimble.

« Les systèmes d'aéronef sans pilote représentent un produit très populaire ici au Chili, surtout pour les clients évoluant dans le domaine minier. Par conséquent, nous envisageons une croissance considérable », a expliqué M. Escudero. « Les entreprises qui achètent ces appareils souhaitent pouvoir accomplir plus avec peu et elles savent qu'avec les drones, la tâche est plus sécuritaire, plus rapide et plus précise. Ces clients ont constaté les résultats très rapidement et plusieurs souhaitent acquérir d'autres systèmes. »

En vente dès maintenant, GEOCOM offre des ensembles mdMapper de Microdrones, des solutions complètes qui comprennent des aéronefs, des capteurs et logiciels, soit tout ce que les entreprises nécessitent en matière de cartographie aérienne. Ces ensembles ont été conçus pour faciliter l'apprentissage et l'utilisation afin de permettre aux utilisateurs de les utiliser sans délai.

La gamme de produits mdMapper comprend actuellement :

mdMapper200 - L'appareil mdMapper200, compact, complet et à un prix compétitif, est une excellente option pour les entreprises qui recherchent le drone le plus facile à transporter ou un drone plus petit qu'elles peuvent ajouter à leur flotte.

L'appareil mdMapper200, compact, complet et à un prix compétitif, est une excellente option pour les entreprises qui recherchent le drone le plus facile à transporter ou un drone plus petit qu'elles peuvent ajouter à leur flotte. mdMapper1000 - Des durées de vol extra-longues et une résilience face aux conditions environnementales difficiles font de ce système de cartographie complet un choix excellent pour les applications comme le relevé, la cartographie, l'inspection et la construction.

Des durées de vol extra-longues et une résilience face aux conditions environnementales difficiles font de ce système de cartographie complet un choix excellent pour les applications comme le relevé, la cartographie, l'inspection et la construction. mdMapper1000DG - Les avantages de l'appareil mdMapper1000 et la puissance du géoréférencement direct sont combinés pour produire la plus grande précision possible et gagner du temps sans points de contrôle terrestre.

Les utilisateurs peuvent également augmenter la fonctionnalité de leurs systèmes en achetant des ensembles d'accessoires. Certains sont disponibles en option, notamment des accessoires d'inspection, et des outils de détection multispectre et thermique et, prochainement, des ensembles de détection de LiDAR et de gaz méthane.

« GEOCOM est un pionnier dans le domaine géospatial », a précisé Mme Elena Rodriguez, directrice des ventes pour l'Amérique du Sud chez Microdrones. Ils se sont toujours positionnés en tant que chefs de file de l'industrie pendant des décennies et ont été les premiers à introduire plusieurs nouvelles technologies au Chili. »

GEOCOM a ouvert ses portes en 1985. Comptant plus de 30 ans d'expérience, la société est connue à travers le Chili pour son service spécialisé et l'ampleur de sa gamme de produits.

« Je suis heureux d'avoir GEOCOM, le plus important revendeur d'UAV de Trimble de l'hémisphère occidental, à titre de partenaire de Microdrones », a souligné M. Phil Kern, directeur des revendeurs chez Trimble. « J'ai hâte de collaborer avec M. Escudero et son équipe exceptionnelle pour une longue période. »

GEOCOM recrute de nombreux ingénieurs qui fournissent leur soutien aux clients lorsqu'ils s'apprêtent à faire décoller leurs UAV. « Ils ne font pas qu'acheter leur produit pour être ensuite laissés à leur compte », a expliqué Mme Marcela Wevar, directrice de la marque chez GEOCOM. « À titre de partenaires, nous demeurons déterminés à soutenir nos clients. Tout ce que nous accomplissons vise à contribuer à leur essor. S'occuper des gens est ce qui caractérise notre réussite. »

Pour en savoir davantage sur l'équipe de GEOCOM, ses produits et services, veuillez consulter le site Web http://www.geocom.cl/.

