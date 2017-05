Faits saillants de la séance du conseil du 1er mai - Un pas de plus vers la revitalisation des abords des voies ferrées







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans sa volonté de pérenniser la vocation collective des terrains des abords des voies ferrées, le conseil d'arrondissement a entrepris de reconnaître trois lots situés au nord de la rue Bernard Est et des mégastructures de l'avenue De Gaspé en tant qu'espaces verts et de les verser au domaine public.

« Depuis les consultations citoyennes tenues en 2014, avec tous les acteurs clés du quartier, plusieurs gestes ont été posés par l'arrondissement, dont la fermeture de la bretelle Clark, la création du parc « sans nom » et de l'allée Saint-Viateur, la mise sur pied du Marché des Possibles et le futur aménagement d'un parc pour les adolescents. Nous sommes heureux aujourd'hui de faire un pas de plus vers la revitalisation des abords des voies ferrées, qui se fera sous le signe de la biodiversité et du développement culturel et récréatif », a déclaré le conseiller du district du Mile End, Richard Ryan.

À cet effet, le conseil a donné un avis de motion et adopté le premier projet du règlement 2017-05 modifiant le Règlement d'urbanisme (01-277) et le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2005-18) afin d'identifier un parc sur trois lots publics situés dans le secteur Saint-Viateur Est. Susceptible d'approbation référendaire, ce projet de règlement fera l'objet d'une assemblée publique le mardi 30 mai prochain, à 18 h, au 201 de l'avenue Laurier Est.

L'arrondissement profite aussi de la présente démarche pour verser le Champ des Possibles, déjà reconnu espace vert, au domaine public.

Le conseil a également pris les décisions suivantes lors de la séance ordinaire tenue le lundi 1er mai à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, au 465 de l'avenue Mont-Royal Est.

Piétonnisation de la rue Roy Est

En vue de la piétonnisation de la rue Roy Est, le conseil a édicté une ordonnance qui établit :

la fermeture à la circulation véhiculaire de la rue Roy Est, entre Coloniale et De Bullion, du 1 er juin au 31 octobre 2017;

juin au 31 octobre 2017; le maintien d'un accès à la ruelle située du côté nord de la rue Roy Est, depuis l'avenue Coloniale;

l'inversion du sens la circulation de l'avenue Coloniale vers le nord, entre l'avenue des Pins Est et la rue Roy Est, pour faciliter l'accès à certains commerces et résidences.

Propreté des rues et réinsertion sociale

Des contributions financières de 160 000 $ et de 30 000 $ ont été attribuées au Groupe Information Travail (GIT) et aux Dîners St-Louis, pour le nettoyage manuel des rues résidentielles, en 2017, par des personnes en situation de réinsertion sociale et professionnelle.

Placottoirs

Le conseil a autorisé l'occupation du domaine public par des placottoirs aux emplacements suivants :

Mont-Royal Est, entre Mentana et Boyer (devant le terrain de l'ancienne station-service);

devant l'établissement situé au 25 de l'avenue du Mont-Royal Est.

Déplacement d'un passage pour écolier

Dans le but de sécuriser, mais surtout de rendre plus visible le passage des écoliers et des piétons qui traversent la rue Marie-Anne Est, entre l'école Jeanne-Mance, le CPE Le Sablier et le parc des Compagnons-de-Saint-Laurent, à l'angle de la rue Cartier, le conseil a édicté une ordonnance établissant le déplacement du passage pour écoliers du côté est de l'intersection.

Lutte contre la pauvreté

Le Plateau a autorisé l'octroi de 127 554,11 $ à 15 organismes qui interviennent auprès de personnes qui vivent des problèmes d'intégration sociale et de sécurité alimentaire ou urbaine. Conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, cette dépense sera assumée par la ville centre et distribuée aux organismes suivants :

Santropol Roulant - Paniers de légumes frais et marchés saisonniers : 9 500 $;

YMCA du Parc - Zone Nomade : 16 000 $;

Plein milieu - Gestion des seringues et des bacs de récupération de seringues : 10 000 $;

Missions Exeko - idAction : 10 284,58 $;

YMCA du Parc - Aînés en action : 6 737,51 $;

Corporation de développement communautaire Action solidarité Grand Plateau - Magasin solidaire : 10 500 $;

Mission communautaire Mile End - Manger santé : 10 000 $;

- Manger santé : 10 000 $; La Maison d'Aurore - Côté cour - Côté jardin : 7 500 $;

Maison de l'amitié de Montréal - La cabane de partage : 7 382,02 $;

l'amitié de Montréal - La cabane de partage : 7 382,02 $; La petite maison de la miséricorde - Vivre la monoparentalité dans la diversité culturelle : 5 500 $;

monoparentalité dans la diversité culturelle : 5 500 $; Sentier urbain - Le Plateau : en vert et pour tous IV : 8 000 $;

Maison des jeunes du Plateau - Coopérative jeunesse de services de l'est du Plateau : 7 000 $;

Cuisines collectives du Grand Plateau - Atelier de cuisine pour les 50 ans et plus : 8 000 $;

Centre de formation Marie-Gérin-Lajoie - Écout'action pour un bon voisinage : 8 000 $;

Spectre de rue - TAPEL : 3 150 $.

Marchés publics, actions culturelles et autres contributions financières

En prévision du retour des marchés publics, le conseil a accordé ces contributions financières :

Pop Montréal - Marché des Possibles : 25 000 $;

Cuisines collectives du Grand Plateau - Marché Baldwin : 10 000 $;

Santropol Roulant inc. - Mini-marché du Santropol Roulant : 8 000 $;

L'Autre Marché - Marché Prince-Arthur : 8 000 $;

Maison de l'amitié de Montréal - Marché Fermier : 4 000 $.

Contributions dans le cadre du Programme de soutien aux actions culturelles :



Le Mile End s'articule - La ruelle en éco-mode, 16 et 17 juin : 8 420 $;

s'articule - La ruelle en éco-mode, 16 et 17 juin : 8 420 $; Samedis de danser aux Veillées du Plateau - Cinq soirées en août et septembre sur Prince-Arthur : 5 000 $;

Bercer le temps - Deux jours au parc Baldwin et deux autres à la place Roy, du 1er au 4 septembre : 4 600 $.

Les contributions financières suivantes ont aussi été approuvées :

Odace Événements - Oeuvre d'art éphémère dans le parc des Compagnons-de-Saint-Laurent : 20 000 $;

SDC Pignons rue Saint-Denis - Installation et entretien de 182 paniers fleuris : 17 000 $;

- Installation et entretien de 182 paniers fleuris : 17 000 $; Conscience Urbaine - Le Plateau Est en scène 2017, de juin à octobre 2017 : 15 000 $;

MURAL - 5 e édition du festival MURAL : 13 000 $;

édition du festival MURAL : 13 000 $; Maison de l'amitié de Montréal -Duluth en'Arts, activités du 16 juin au 5 août 2017 : 11 769 $;

l'amitié de Montréal -Duluth en'Arts, activités du 16 juin au 5 août 2017 : 11 769 $; Projet « Un trésor dans ma cour » de l'école Saint-Pierre Claver - Fonds dédié aux écoles publiques : 3 350 $;

Festival de BD de Montréal - Montréal en bulles, du 3 au 28 mai à l'Espace La Fontaine : 2 000 $;

SDC Pignons rue Saint-Denis - Piano public : 1 100 $;

- Piano public : 1 100 $; Petites Voix du Plateau - Tournée de concerts dans des résidences pour aînés : 450 $;

Fête des voisins Milton Parc , le 10 juin : 400 $;

, le 10 juin : 400 $; Jeunesses musicales Canada - Piano public : 300 $;

- Piano public : 300 $; Syndicat de la copropriété Milton Parc - Piano public : 300 $.

Location d'équipement

Une dépense de 82 161,14 $ a été approuvée pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, auprès de Location Guay, pour des travaux d'excavation et de réfection de trottoirs en 2017.

Surplus de gestion

Le conseil a adopté l'affectation du surplus de gestion de 917 220 $ pour l'exercice budgétaire 2016 de la façon suivante :

474 623,34 $ au versement du quatrième et dernier paiement de la dette contractée auprès de la Ville;

185 376,66 $ au budget de fonctionnement pour la réalisation de projets en 2017;

154 000 $ à la réserve pour imprévus;

103 200 $ au Fonds de dynamisation des rues commerciales (fonds des parcomètres) pour soutenir, en 2017, des projets des rues commerciales où l'on retrouve des associations de commerçants volontaires.

Projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation

4385-4395, rue Saint-Hubert : autoriser, à certaines conditions, la requalification de la façade du bâtiment en dérogeant à l'apparence d'origine. Résolution adoptée.

5866-5870 et 5872-5876, avenue du Parc : autoriser, à certaines conditions, le retrait d'une condition énoncée à la résolution CA14 25 0306 et ainsi permettre la démolition partielle des bâtiments destinés à des fins commerciales et de culte. Projet de résolution adopté. Fera l'objet d'une assemblée publique le mardi 30 mai 2017, à 18 h, au 201 de l'avenue Laurier Est.

ainsi permettre la démolition partielle des bâtiments destinés à des fins commerciales et de culte. Projet de résolution adopté. Fera l'objet d'une assemblée publique le mardi 30 mai 2017, à 18 h, au 201 de l'avenue Laurier Est. 5011-5019, avenue de l'Esplanade : autoriser, à certaines conditions, l'agrandissement du bâtiment, et ce, en dérogeant aux dispositions relatives à la marge arrière et à l'ajout d'une entrée aux logements sur une ruelle. Premier projet de résolution adopté avec possibilité de procédures référendaires. Fera l'objet d'une assemblée publique le mardi 30 mai 2017, à 18 h, au 201 de l'avenue Laurier Est.

333, rue Prince-Arthur Ouest : autoriser, à certaines conditions, le dépassement de la superficie d'un restaurant autorisé de plein droit, ainsi que l'installation d'un équipement mécanique visible depuis la voie publique. Premier projet de résolution adopté avec possibilité de procédures référendaires. Fera l'objet d'une assemblée publique le mardi 30 mai 2017, à 18 h, au 201 de l'avenue Laurier Est.

4251, rue Chambord : refuser la demande d'autoriser une construction hors toit. Le conseil a résolu de ne pas accepter l'ajout d'une construction hors toit sur le bâtiment.

Plans d'implantation et d'intégration architecturale

Le conseil a approuvé les plans révisés relatifs à la demande de permis de construction de trois immeubles résidentiels de trois étages et de six logements chacun, avec sous-sols et mezzanines, aux 2480, 2082 et 2484 de la rue Marie-Anne Est (lots 5 853 985, 5 853 986 et 5 853 987).

Le dossier se rapportant à la demande d'autoriser l'ajout d'un 3e étage au bâtiment situé au 4405 de la rue Lafrance a été retiré de l'ordre du jour. Le conseil serait prêt à reconsidérer la demande, dans la mesure où le requérant se conformerait aux conditions énoncées par l'arrondissement et le comité consultatif d'urbanisme (CCU).

Appel d'une décision du comité de démolition

Le conseil a rejeté l'appel de la décision CD16 007, rendue le 2 février 2017 par le comité d'étude des demandes de démolition, et maintient donc le refus de démolir l'immeuble situé aux 4651 à 4657 de la rue Saint-André.

Hommage à Patsy Van Roost

Le conseil a adopté une motion pour rendre hommage à Patsy Van Roost, aussi appelée la fée du Mile End, qui a été nommée bâtisseuse de la Cité 2017 pour l'arrondissement, grâce à ses projets créatifs et rassembleurs qui tissent des liens dans la communauté.

Motion en appui au logement social

Le conseil a adopté une motion en appui la campagne « 4 murs ce n'est pas assez » menée par le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes (RAPSIM) et la Fédération des OSBL d'habitation (FOHM) et demande à la ministre déléguée aux services sociaux d'investir 7 M$ additionnels pour le financement de cette pratique dans tous les projets acceptés par AccèsLogis, qui s'adressent aux personnes itinérantes ou aînées qui le nécessitent.

