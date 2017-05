Groupe Crevier acquiert le réseau de stations-service Gaz-O-Bar dans l'Est du Québec







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Groupe Crevier, entreprise familiale québécoise de troisième génération et chef de file canadien dans la distribution d'énergies et de lubrifiants industriels, est heureux d'annoncer l'acquisition par l'une de ses filiales du réseau de stations-service Gaz-O-Bar, l'un des plus importants réseaux pétroliers indépendants dans l'Est du Québec.

Cette entente s'inscrit dans la volonté du Groupe d'accroître ses activités commerciales à l'échelle canadienne et de consolider son rôle de premier plan au Québec, notamment dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie où il fait des affaires depuis près de 25 ans.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir 33 nouvelles stations-service au sein de notre grand réseau de distribution et de bonifier notre offre de service dans une région qui nous tient particulièrement à coeur et avec qui nous entretenons des liens d'affaires depuis 25 ans, a mentionné Jean-François Crevier, président du Groupe Crevier. C'est d'autant plus stimulant que nous partageons des valeurs communes avec Gaz-O-Bar, dont l'intégrité et l'engagement envers la communauté. »

« C'était très important pour Gaz-O-Bar et pour la communauté de trouver un partenaire fiable, en pleine croissance, qui partage les mêmes valeurs, et qui allait assurer la pérennité du réseau et son développement futur. Groupe Crevier est une entreprise familiale québécoise qui jouit d'une excellente réputation dans l'industrie, autant ici qu'ailleurs au Canada, et qui s'appuie sur une riche histoire. Je ne pouvais donc trouver un meilleur partenaire d'affaires pour le futur de l'organisation et pour l'économie de notre région », explique Bernard Côté, président du Groupe Gaz-O-Bar.

Le secteur de la vente au détail de Gaz-O-Bar comprend des sites d'approvisionnement par cartes (camions), des sites corporatifs et des sites affiliés. La gestion des dépanneurs dans les stations-service de Trois-Pistoles, de Rivière-du-Loup, de Dégelis, de Rimouski, de Pointe-au-Père, de Matane et de Mont-Saint-Hilaire continuera d'être assurée par l'entreprise Gaz-O-Bar qui poursuivra ses autres activités commerciales, notamment la distribution de l'huile à chauffage et le transport de produits pétroliers.

Le réseau actuel de Gaz-O-Bar couvre principalement les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Au cours des prochains mois, une analyse complète du réseau sera entreprise afin de déterminer les stratégies de marque, de positionnement et d'investissement permettant d'optimiser les synergies émanant de cette acquisition. Certains sites seront convertis à l'enseigne Crevier alors que d'autres conserveront la marque Gaz-O-Bar.

Fondée en 1945 par Émile Crevier, l'entreprise démarra ses activités par la vente au détail de mazout de chauffage. Aujourd'hui, le Groupe Crevier distribue du pétrole dans plus de 220 stations-service au Canada. Il agit également comme distributeur de produits pétroliers pour des clients commerciaux par l'entremise de ses divisions Ventes en gros et Carburants d'aviation. Le Groupe Crevier est également impliqué dans la distribution de produits lubrifiants tels que les huiles, les graisses, les fluides et les produits connexes (liquide lave-glace). Diverses acquisitions dans le passé ont permis à l'organisation de distribuer ses produits lubrifiants à près de 4000 clients répartis dans sept provinces, d'un océan à l'autre.

Fondée en 1972 par Adrien Côté et propriété unique de son fils Bernard depuis 1993, cette entreprise familiale a constitué l'un des plus importants réseaux pétroliers indépendants au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie durant 45 ans. Aujourd'hui, le Groupe Gaz-O-Bar se concentre sur la distribution et le transport de produits pétroliers en vrac auprès de clients commerciaux, institutionnels et industriels. Elle possède une flotte de camions-citernes et de camions-remorques ainsi que deux centres de distribution d'huile à chauffage et autres produits pétroliers (essence, diésel et stove) à Trois-Pistoles et Rimouski. L'entreprise compte plus de 70 employés.

