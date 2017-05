RNC Minerals annonce la signature d'une entente sur les répercussions et les avantages pour le projet nickélifère Dumont avec la Première Nation Abitibiwinni







AMOS, QC, le 2 mai 2017 /CNW/ - RNC Minerals (TSX: RNX) (RNC) et la Première Nation Abitibiwinni (PNA) ont le plaisir d'annoncer la signature d'une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) pour le projet Dumont.

L'ERA encadre la relation entre RNC et la PNA et prévoit la mise en oeuvre d'engagements relatifs aux répercussions et aux avantages dans le cadre du développement du projet Dumont. Les parties à l'ERA sont la PNA et la société nickélifère en commandite nouvellement constituée RNC-Waterton.

L'ERA prévoit une participation significative de la PNA dans le cadre du projet Dumont entre autres par la voie de la formation, de l'emploi, des opportunités d'affaires et par la collaboration pour la protection de l'environnement.

« RNC et la PNA ont développé depuis plusieurs années une relation de respect et de confiance et nous nous réjouissions de la participation de la PNA au développement du projet Dumont. Nous respectons les communautés à proximité desquelles nous développons nos projets et nous souhaitons que le projet Dumont génère des bénéfices durables pour la Première Nation Abitibiwinni. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire progresser le projet Dumont et de le faire avec la coopération de la PNA. » a déclaré Mark Selby, président et chef de la direction de RNC Minerals.

À propos du Projet nickélifère Dumont et de la société nickélifère en commandite constituée avec Waterton

Le projet nickélifère Dumont de RNC est l'un des plus importants gisements de sulfure de nickel inexploité, détenant les permis principaux et prêt à aller de l'avant. Il est estimé que Dumont, une fois en exploitation, occuperait le cinquième rang en importance parmi les mines de sulfure de nickel au monde en termes de production annuelle. Le projet Dumont abrite la troisième plus grande réserve de nickel du monde. Le 20 avril 2017, RNC Minerals, a annoncé la création d'une nouvelle société en commandite avec Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP et Waterton Mining Fund Parallel Fund Onshore Master, LP (collectivement, « Waterton ») qui détiendra et développera Dumont, et cherche à acquérir des actifs nickélifère de grande qualité à l'échelle mondiale.

À propos de RNC

RNC est une société du secteur des ressources minérales comptant plusieurs actifs, qui se consacre principalement à l'acquisition, à l'exploration, à l'évaluation et à la mise en valeur de propriétés minières de métaux de base et de métaux précieux. Les principaux actifs de RNC sont la mine de nickel et d'or Beta Hunt, présentement en production et située en Australie-Occidentale, une participation de 50% dans la société nickélifère en commandite avec Waterton détenant le projet nickélifère Dumont situé dans la région de l'Abitibi, au Québec, et une participation de 30 % dans la mine Reed en production à Flin Flon-Snow Lake, au Manitoba, Canada. RNC détient aussi une participation majoritaire dans les projets West Raglan et Qiqavik, dans le nord du Québec. RNC a une équipe de direction et un conseil robustes qui cumulent plus de 100 ans d'expérience minière acquise auprès d'Inco et de Falconbridge. Les actions ordinaires de RNC se négocient au TSX sous le symbole RNX. Les actions de RNC se négocient aussi sur le marché OTCQX sous le symbole RNKLF.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs », y compris notamment des énoncés relatifs aux liquidités et aux ressources en capital de RNC, aux prévisions en matière de production et au potentiel des mines Beta Hunt et Reed.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de RNC pourraient différer considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que les énoncés prospectifs expriment ou suggèrent. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur le résultat attendu comprennent, notamment, les suivants : les futurs prix des métaux et l'offre de métaux; les résultats de forage; l'incapacité de lever les fonds nécessaires pour engager les dépenses requises pour conserver et avancer les propriétés; les passifs environnementaux (connus et inconnus); les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les accidents, les conflits de travail et les autres risques inhérents au secteur minier; l'instabilité politique, les actes de terrorisme, les insurrections ou les actes de guerre; ou les retards dans l'obtention des approbations gouvernementales, les coûts au comptant prévus, l'impossibilité d'obtenir l'approbation des actionnaires ou les approbations réglementaires. Pour un commentaire plus détaillé de ces risques et des autres facteurs par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prospectifs expriment ou laissent entendre, il y a lieu de consulter les documents déposés par RNC auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada, accessibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Bien que RNC ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats différeront de ceux qui sont attendus, estimés ou prévus. Les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont faits en date du présent communiqué de presse et RNC n'assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour une autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

SOURCE RNC Minerals

