Montage Technology a annoncé le lancement du SDV (Software Development Vehicle) pour la plateforme de serveur sécurisée Jintide(TM)







PÉKIN, 2 mai 2017 /PRNewswire/ -- Montage Technology, avec ses partenaires, l'université Tsinghua et Intel, a annoncé le lancement du SDV (Software Development Vehicle, ou véhicule de développement logiciel) pour la plateforme de serveur sécurisée Jintidetm. En tant qu'étape de développement importante, le lancement du SDV valide les principaux éléments logiciels et matériels du système, pour tracer la voie d'un déploiement commercial en 2018. Le lancement vient tout juste un an après l'annonce initiale de la plateforme Jintidetm.

Jintidetm mêle la technologie de mémoire Hybrid Security DIMM (HSDIMMtm) de Montage Technology, le module de processeur de calcul reconfigurable de l'unité de terminaison et les processeurs Intel® Xeon® classiques et hautement performants, pour satisfaire aux exigences fondamentales en termes de sécurité et de performance des applications de centres de données en Chine. Les principales fonctionnalités de la plateforme, notamment la sécurité de l'unité centrale reposant sur la reconfiguration dynamique, le délestage de l'unité centrale et le suivi de la mémoire reposant sur la HSDIMM, ont été démontrées sur le SDV.

Le SDV a été lancé lors d'une cérémonie de démarrage qui s'est tenue sur le site de recherche et développement national pour les technologies de sécurité de l'information électronique de la China Electronics Corporation (CEC), à Pékin. Des fonctionnaires de la Commission nationale du développement et de la réforme, du Ministère de l'industrie et des technologies de l'information et du Ministère des sciences et de la technologie se sont joints à la cérémonie. En rejoignant Montage, l'université Tsinghua et Intel sont également des partenaires importants de l'écosystème Jintidetm, comme Lenovo, H3C, CEC Great Wall, Dell, Samsung, SK Hynix, Byosoft et CS2C.

Montage, l'université Tsinghua et Intel collaborent sur le développement conjoint de la plateforme Jintidetm depuis avril dernier. Le lancement du SDV démontre les résultats de ce partenariat rapproché et ouvre la voie du succès commercial. Pour donner un coup de fouet au déploiement commercial, Montage collabore étroitement avec les fournisseurs de BIOS, les fournisseurs de logiciels système et les fournisseurs de DIMM, pour offrir une solution complète aux fabricants de matériel d'origine de serveurs locaux et mondiaux. Les premiers fabricants de matériel d'origine devraient commercialiser des produits serveur Jintidetm au cours du premier semestre 2018.

« Nous sommes très heureux de lancer la plateforme SDV Jintidetm à la date prévue, grâce à un travail d'équipe acharné de nos ingénieurs et de nos partenaires. La plateforme Jintidetm est une solution innovante qui tire parti de ses caractéristiques uniques en termes de performance et de sécurité, pour satisfaire aux exigences fondamentales des centres de données en Chine, reposant sur le vaste écosystème x86 existant. Montage s'attache pleinement à fournir des solutions hautement performantes, sécurisées et contrôlables, pour répondre aux besoins du marché des centres de données en Chine », a déclaré Stephen Tai, le président de Montage Technology.

« Le lancement réussi du SDV pour la plateforme Jintidetm est un grand pas en avant, afin d'assurer les besoins propres aux centres de données en Chine. Jintidetm promet d'offrir une informatique sécurisée et contrôlable de manière unique et favorable au secteur. En à peine deux ans, Jintidetm est rapidement passée d'une recherche théorique à un produit concret. Toutes nos félicitations à l'université Tsinghua, Montage et aux partenaires de l'écosystème Jintidetm, pour avoir atteint ce jalon fondamental », a déclaré Raj Hazra, le vice-président d'Intel et directeur général du Groupe entreprises et gouvernements.

« Depuis plus de 30 ans, Intel et la Chine ont un partenariat extrêmement fort et Jintidetm constitue une part importante de cette relation étroite. Nous saluons Montage, l'université Tsinghua et les partenaires de l'écosystème Jintidetm d'avoir atteint cette étape importante du lancement du SDV pour Jintidetm », a déclaré Ian Yang, le vice-président d'Intel et président d'Intel Chine.

« Lenovo fournit des solutions et des innovations locales en Chine depuis de nombreuses années. Le lancement de la plateforme SDV Jintidetm accélérera le processus de recherche et de développement de Lenovo sur les produits serveur alimentés par Jintidetm. Nous avons hâte de fournir en continu des produits serveur innovants, sécurisés et contrôlables pour le marché chinois », a déclaré Bin Wu, le directeur général de Lenovo DCG China BU.

