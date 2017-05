Patricia Paquin de retour comme porte-parole du Mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Division du Québec de la Société canadienne de la sclérose en plaques est heureuse d'annoncer le retour de Patricia Paquin comme porte-parole du Mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques (SP) pour une deuxième année consécutive. Durant tout le mois de mai, divers événements auront lieu d'un bout à l'autre du Québec afin de sensibiliser la population à cette maladie neurologique.

Une artiste engagée

Patricia Paquin s'implique auprès de la Société de la SP depuis plus de 25 ans. « Au départ, je ne connaissais pas grand-chose à la sclérose en plaques, et j'étais loin de me douter que ma grande soeur Caroline en serait atteinte. Je ne savais pas non plus à quel point cette maladie pouvait chavirer une vie. Je suis donc heureuse de pouvoir contribuer à la création d'un avenir sans SP, pour Caroline et pour les 20 000 Québécois qui vivent avec cette maladie. » Patricia Paquin a aussi agi à titre de porte-parole du Vélotour SP Croix Bleue Medavie pendant plus de 15 ans. Depuis qu'elle oeuvre à nos côtés, Patricia a été le témoin de grandes avancées en recherche ainsi que de l'arrivée sur le marché de plusieurs traitements et c'est ce qui l'encourage à continuer.

Ensemble, stoppons la SP!

En mai, la Société de la SP vous proposera de multiples manières d'agir pour que vous puissiez contribuer, à votre façon, à la création d'un avenir sans SP. Vous pourriez notamment participer à la Campagne de l'oeillet SP, à la Marche de l'espoir ou au déjeuner-gala Unies pour la SP. Rendez-vous à agirensemble.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur ces événements.

Au sujet de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la sclérose en plaques

La sclérose en plaques est une maladie chronique, souvent invalidante, qui touche le cerveau et la moelle épinière. Au Canada, elle est la maladie neurologique la plus courante chez les jeunes adultes. Elle se manifeste le plus souvent chez des personnes de 15 à 40 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. Au Québec, plus de 20 000 personnes en sont atteintes. La Société de la SP fournit des services aux personnes aux prises avec la SP et à leur famille et subventionne la recherche visant la découverte de la cause et du remède de cette maladie. Pour faire un don ou obtenir de plus amples renseignements, visitez le scleroseenplaques.ca ou composez le 514 849?7591.

SOURCE Société canadienne de la sclérose en plaques

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 12:34 et diffusé par :