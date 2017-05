Une invitation de la FPJQ-Montérégie - L'information régionale, qu'ossa donne?







LONGUEUIL, QC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, la section Montérégie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) convie grand public, journalistes et observateurs de l'industrie des médias à un après-midi de réflexion et d'échanges autour du thème « L'information régionale, qu'ossa donne?»

Le tout aura lieu le 6 mai prochain, de 14h à 18h, au Centre communautaire de Saint-Bruno-de-Montarville (53 Chemin de la Rabastalière Est, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 3T5).

Ce forum s'articulera autour de deux tables de discussion.

D'abord, un premier panel regroupant Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle et vice-présidente des députés du Caucus des libéraux du Québec (PLC), Nathalie Roy, députée provinciale de Montarville (CAQ), Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et présidente ex-officio de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville, discuteront de leur perception du rôle du journaliste dans un contexte politique. Leurs échanges seront dirigés par Lise Millette, journaliste et ex-présidente de la FPJQ.

Ensuite, l'actuel président de la FPJQ, Stéphane Giroux, animera une table ronde portant sur la délicate relation de proximité entre les journalistes et leurs sources d'information hors des grands centres. Prendront la parole Marc-François Bernier, professeur titulaire au Département de communication de l'Université d'Ottawa, spécialisé en éthique et déontologie du journalisme, Marc Gendron, directeur de l'information au quotidien La Voix de l'Est, Éric Aussant, directeur régional de l'information Montérégie Ouest-Estrie, à TC Media, Philippe Clair, propriétaire et éditeur de l'hebdomadaire Les Versants de même que Jean-Luc Lorry, journaliste au Courrier de Saint-Hyacinthe.

Des périodes de question seront ouvertes au public. L'après-midi se terminera par un moment libre d'échanges entre les divers intervenants et participants, une occasion de réseautage et d'en apprendre davantage sur le journalisme en région. À ne pas manquer!

Le coût d'entrée, qui inclut la participation au forum, une consommation et des bouchées, est de 10$ pour les membres de la FPJQ, de 15$ pour les non-membres, de 5$ pour les étudiants membres et de 10$ pour les étudiants non-membres. Prière de réserver votre place en communiquant avec Leslie Humblot au (514) 522-6142. Pour de plus amples renseignements, visitez www.fpjq.org et suivez-nous sur Twitter sur @FPJQ.



Merci à nos partenaires : IGA Lambert de Saint-Bruno, CNW et Le Loup Rouge.

