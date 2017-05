Crises humanitaires : un rapport conjoint du CGAP et de la Banque mondiale fait apparaître que les services financiers peuvent rendre les personnes plus résilientes







WASHINGTON, 2 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) et le State and Peacebuilding Fund de la Banque mondiale viennent de publier un rapport bien opportun qui montre l'importance des services financiers de qualité en cas de crise humanitaire. Les urgences mondiales, comme la crise en Syrie, mettent en danger de nombreuses personnes vulnérables. Ce rapport fournit une orientation précise aux acteurs du développement, aux pouvoirs publics et aux acteurs financiers sur la manière de concilier l'assistance humanitaire à court terme et l'inclusion financière à plus long terme.

Selon les estimations du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le chiffre record de 65 millions de personnes ont été déplacées de force par les guerres, les conflits ou les catastrophes naturelles depuis 2015. Si leur nature et leur portée varient, ces crises n'ont eu de cesse d'augmenter en fréquence, en gravité et en complexité. Les pays en voie de développement accueillent plus de 90 pour cent des réfugiés, mettant à rude épreuve leurs infrastructures, leurs services publics et leurs marchés. Les crises humanitaires posent d'importantes difficultés en termes de développement, et l'inclusion financière, à savoir l'offre de services financiers de qualité et leur utilisation par tous les segments de revenus de la société, pourrait bien être une occasion rêvée pour venir en aide aux personnes touchées par de telles crises.

Le rapport, intitulé « The Role of Financial Services in Humanitarian Crises », synthétise les faits constatés et les leçons tirées sur le terrain. Pour les populations touchées par la crise, la capacité de surmonter un choc est particulièrement vitale, car les effets déstabilisant des chocs sont amplifiés par des environnements fragiles et instables. Bien que la demande soit forte pour des services financiers en bonne et due forme pendant les temps de crise, l'accès à ces services est limité. Les services financiers aident les populations touchées par les crises à faire face de plusieurs façons :

L'envoi de fonds contribue à soutenir les moyens de subsistance : au Kenya, des personnes ont fait appel au service de paiements mobiles M-Pesa pour envoyer des fonds à des amis et à la famille lors des violences post-électorales en 2007 et en 2008.

L'économie accroît la résilience : les ménages qui disposent de comptes d'épargne ont récupéré plus rapidement après le typhon Yolanda aux Philippines.

Les assurances rendent moins vulnérables : des agriculteurs dans des régions sujettes à la sécheresse au Sénégal et au Burkina Faso qui avaient acheté des assurances ont eu de meilleures récoltes.

Les coupons et les transferts en espèces ont un effet de multiplication sur l'économie : les transferts numériques peuvent accélérer la livraison et réduire les fuites.

Malgré l'effet positif que peuvent avoir les services financiers sur les personnes touchées par une crise, il reste encore à éliminer certains obstacles importants. Il s'agit notamment d'une infrastructure financière limitée ou faible qui est mal préparée pour prendre en charge un accroissement des volumes après une crise ; de cadres d'action et réglementaires lacunaires qui limitent la capacité de certains acteurs, comme les opérateurs de réseaux mobiles, à proposer des paiements mobiles comme un canal de distribution pour l'assistance ; et des prestataires de services financiers qui n'ont pas mis en place des systèmes suffisants de gestion du risque permettant de surmonter les problèmes de liquidités et d'infrastructures qui accompagnent souvent une crise.

Pour Mayada El-Zoghbi, responsable de la stratégie, de la recherche et du développement chez CGAP : « Il existe un potentiel gigantesque pour exploiter le système financier dans le but de soutenir la préparation et la réponse aux crises. En tant que communauté de praticiens et de donateurs, nous venons à peine d'effleurer la surface de ce qui peut être fait pour venir en aide à ceux qui sont le plus gravement touchés par les crises. Nous espérons que ce rapport aidera les praticiens, les donateurs et les dirigeants à faire les bons investissements et à faire les bons choix d'action ».

Le rapport explique comment les donateurs et d'autres acteurs importants peuvent exploiter les services financiers comme outils afin de se préparer et de répondre aux situations de crise en intégrant expressément les objectifs d'inclusion financière dans les programmes humanitaires.

Pour Ceyla Pazarbasioglu, directeur de la finance et de la pratique mondiale des marchés à la Banque mondiale : « Ce rapport est un apport important qui favorisera la concertation sur l'action à mener et encouragera de nouvelles recherches sur le rôle des services financiers dans la création de moyens de subsistance pour les personnes en situation de crise ».

CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) est un partenariat mondial de plus de 30 organisations de premier plan qui cherchent à faire progresser l'inclusion financière. Le CGAP développe des solutions innovantes à travers la recherche pratique et l'engagement actif avec des prestataires de services financiers, des décideurs politiques et des bailleurs de fonds pour permettre des approches à grande échelle. Hébergé par la Banque mondiale, le CGAP combine une approche pragmatique de développement responsable du marché à une plateforme de plaidoyer fondé sur les preuves pour accroître l'accès aux services financiers dont les pauvres ont besoin pour améliorer leur vie. En savoir plus sur www.cgap.org.

Créé en 2008, le State and Peacebuilding Trust Fund (SPF) est le plus grand fonds fiduciaire international du Groupe de la Banque mondiale établi dans le but de financer des démarches innovatrices en faveur de la consolidation de la paix dans des régions touchées par la fragilité, les conflits et la violence. Plus d'information sur le site http://www.worldbank.org/en/programs/state-and-peace-building-fund

