Les Prix de bourses d'études supérieures de La Première financière du savoir sont désormais disponibles







La nouvelle demande en ligne à ScholarshipsCanada.com facilite l'accès à 120 000 $ de

bourses d'études.

MISSISSAUGA, ON, le 1 mai 2017 /CNW/ - La Première financière du savoir inc., chef de file des fournisseurs de Régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), est heureuse de présenter son programme de Prix de bourses d'études supérieures. L'accès à dix bourses d'études, d'une valeur totale de 120 000 $, est rendu possible par une nouvelle demande en ligne, créée en partenariat avec ScholarshipsCanada.com, site qui compile le plus de bourses d'études et d'information sur les bourses pour les étudiants au pays.

Ces prix sont une prolongation de notre conviction que le soutien financier fait une énorme différence dans la réussite de l'étudiant, en particulier pour ceux qui poursuivent des études supérieures. La perspective de s'endetter peut être un obstacle très présent, et le soutien financier peut faire toute la différence.

« Les bourses d'études prennent une part importante dans la concrétisation des études postsecondaires », déclare George Hopkinson, président et chef de la direction de La Première financière du savoir inc. « Je suis extrêmement heureux de vous présenter ce nouveau programme de bourses d'études, il démontre notre engagement plus large et indéfectible envers la réussite des étudiants. »

« Nous avons accueilli favorablement la possibilité de travailler en partenariat avec cette société qui partage notre volonté d'aider les étudiants à fréquenter l'école de leur choix, sans être freinés par le coût » affirme Chris Wilkins, fondateur et chef de la direction de ScholarshipsCanada.com. « Chaque année, près de 3 millions de dollars de bourses ne reçoivent pas de demande ou ne sont pas réclamés. Nous pensons que la demande en ligne créée pour les Prix de bourses d'études supérieures de La Première financière du savoir est une première étape importante pour faciliter l'accès des étudiants au financement boursier. »

Les Prix de bourses d'études de La Première financière du savoir sont composés de :

Cinq bourses ouvertes, dont un premier prix de 15 000 $

Cinq bourses, dont le Prix de Arnold Edinborough de 25 000 $, qui sont réservées aux étudiants bénéficiaires d'un REEE de La Première financière du savoir.

Les étudiants qui entreront en première année d'études supérieures à temps plein cet automne sont encouragés à présenter une demande. Pour de plus amples informations, allez sur https://goo.gl/tt8uii. La date butoir de candidature est le 12 juin 2017.

À propos de La Première financière du savoir

Depuis plus de 50 ans, les familles canadiennes comptent sur les régimes d'épargne-étude offerts par La Première financière du savoir. La société gère aujourd'hui 3,62 milliards de dollars d'actifs au nom de plus de 250 000 clients. Depuis 1965, les paiements provenant des régimes ont atteint 3,6 milliards de dollars et La Première fondation du savoir a bonifié les Paiements d'aide aux études des étudiants de près de 50 millions de dollars.

La Première financière du savoir inc., est une filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir, et le gestionnaire des fonds de placement, l'administrateur et le distributeur de Régimes enregistrés d'épargne-études. La Première fondation du savoir est une société canadienne sans but lucratif sans capital-actions. La Fondation peut donc réinvestir ses revenus excédentaires dans des initiatives de soutien à la réussite des étudiants.

À propos de ScholarshipsCanada.com

ScholarshipsCanada.com fait partie du groupe SchoolFinder et se consacre à aider les étudiants à réaliser leurs rêves. Ce site Web gratuit aide les étudiants à trouver des bourses d'études depuis 1997. Le site a proposé à des étudiants plus de 85 000 bourses d'études répertoriées, d'une valeur de plus de 193 millions de dollars.

SOURCE La Première financière du savoir

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 12:30 et diffusé par :