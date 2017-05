Deere souligne l'importance de l'agriculture de précision malgré la résiliation de l'acquisition







MOLINE, Illinois, le 2er mai 2017 /CNW/ - Deere & Company (NYSE: DE) a annoncé avoir été informé par la société Monsanto qu'elle a choisi de mettre fin à une entente d'achat en 2015 par Deere de l'entreprise Precision Planting LLC.

« Nous sommes profondément déçus de cette conclusion puisque nous demeurons convaincus que les clients auraient pu bénéficier de cette acquisition », a indiqué M. John May, président, Solutions agricoles et directeur des systèmes d'information.

En 2016, la U.S. Department of Justice a intenté une action en justice pour tente d'empêcher cette transaction. Deere et Monsanto se sont préparés pour défendre leur cause en vue d'obtenir une approbation d'acquisition plus tard cette année. M. May a commenté comme suit : « Ayant eu la possibilité d'aller au bout de ce processus, nous croyons qu'il aurait été évident que la contestation de cette transaction a été fondée sur des évaluations erronées du marché. »

Deux ententes associées à l'acquisition de Precision Planting par Deere seront également résiliées, notamment l'entente de collaboration numérique entre Deere et The Climate Corporation, une division de Monsanto. Ceci met également fin à une entente qui aurait permis à Ag Leader d'élargir l'accès et la distribution de certains produits et de technologies de Precision Planting.

« En tant que chef de file mondial de l'agriculture de précision, John Deere poursuivra le développement de produits et services basés sur la technologie afin d'aider les clients à améliorer leur productivité et la rentabilité de leurs activités », a souligné M. May.

Il ajoute que Deere continuera de mettre l'accent sur des mesures permettant aux clients d'exploiter au mieux leurs données en vue d'optimiser la prise de décisions sur leurs exploitations agricoles par le biais du John Deere Operations Center (Centre des opérations John Deere) qui comprend 75 outils logiciels connectés dont le nombre continue à croître.

Deere & Company est un chef de file mondial qui s'engage à assurer le succès des clients dont le travail est lié à la terre en fournissant des produits et services de pointe pour cultiver, récolter, transformer, enrichir et construire sur la terre afin de répondre à l'échelle mondiale au besoin considérablement croissant de nourriture, de carburant, de logement et d'infrastructure. Depuis 1837, John Deere assure la fabrication de produits innovants de qualité supérieure, s'appuyant sur une longue tradition d'intégrité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.JohnDeere.com.

