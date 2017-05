Alan Fong va diriger la nouvelle étape de la croissance de Fleet Complete en tant que nouveau directeur technologique







Fleet Complete nomme Alan Fong au poste de directeur technologique alors que l'entreprise a dépassé la barre des 225 000 abonnements actifs à l'échelle du globe.

Fleet Complete®, un grand fournisseur mondial de télématique pour les flottes et de technologies pour la main d'oeuvre mobile, continue à élargir ses activités à un rythme accéléré et a désormais plus de 225 000 abonnés actifs au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie. Fort de ses 20 ans d'expérience dans le secteur informatique, Alan Fong rejoint l'entreprise en qualité de directeur technologique (CTO selon l'anglais) pour élaborer la stratégie des solutions commerciales de Fleet Complete dans la nouvelle phase d'innovation et de croissance de certaines des tendances les plus vectrices de transformation à ce jour - l'analyse des Big data et l'Internet des objets (IdO).

M. Fong apporte une très précieuse expérience dans la construction et le développement d'entreprises technologiques à très forte croissance dans différents secteurs verticaux, dont la santé, les télécommunications et la gestion de la charge de travail dans les entreprises. Diplômé de l'université de Waterloo avec une maîtrise de génie informatique, Alan a acquis sa perspicacité professionnelle dans des entreprises telles qu'IBM, Cybermation, Redknee et PointClickCare. Tout au long de sa carrière progressive dans le secteur logiciel, il a aidé à créer de la valeur pour les produits en comprenant les problèmes des clients et en construisant des solutions technologiques qui améliorent les résultats de l'entreprise et développent les potentiels d'une croissance rapide. Véritable technologiste et stratège, Alan est fortement engagé à l'égard de l'écosystème des startups comme conseiller et mentor pour de nombreuses jeunes entreprises, qu'il aide à s'axer sur la valeur pour les clients et qu'il prépare pour une croissance rapide.

Dans son nouveau rôle de CTO chez Fleet Complete, Alan Fong va diriger la nouvelle génération de développement des produits, en prenant en charge la prochaine étape de la croissance de l'entreprise sur la scène internationale, et il va continuer à apporter la simplicité aux utilisateurs finaux, sans sacrifier pour autant la qualité technique de très haut niveau.

« Je suis ravi de rejoindre cette entreprise vibrante et flexible qui fait preuve d'un zèle innovant et d'un accent mis très nettement sur les technologies évolutives et centrées sur l'utilisateur, ce qui conduit rapidement au succès mondial », a commenté Alan Fong. « Fleet Complete est parfaitement placée sur le secteur automobile en pleine transformation avec le nuage, les Big data et l'IdO, et je suis enthousiaste à l'idée de faire partie du prochain chapitre des efforts mondiaux de l'entreprise et de son développement de solutions commerciales uniques. »

« Nous sommes très heureux d'avoir Alan parmi nous », déclare Tony Lourakis, PDG de Fleet Complete. « Il va apporter à notre entreprise sa remarquable expertise dans le développement de plateformes et de services qui valorisent les clients et les organisations. Avec notre portée internationale et un accent mis plus précisément sur la sécurité de l'exploitation, nous aimerions, chez Fleet Complete, garantir une qualité inégalable de notre plateforme intégrée. Le fait qu'Alan rejoigne l'équipe va nous aider à réaliser cet objectif. »

Pour de plus amples informations sur Fleet Complete, veuillez visiter http://www.fleetcomplete.com.

À propos de Fleet Complete®

Basée à Toronto, l'entreprise Fleet Complete® est un fournisseur mondial de solutions essentielles de gestion de flottes, d'actifs et d'effectifs mobiles dans le secteur de l'Internet des objets. Depuis l'an 2000, Fleet Complete fournit des solutions de répartition et suivi de flottes ainsi que de gestion de ressources mobiles à plus de 8 000 entreprises dans le monde entier. L'entreprise entretient des partenariats de distribution clés avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et T-Mobile en Europe. Elle reste ainsi l'une des entreprises les plus dynamiques en Amérique du Nord et a remporté de nombreux prix pour ses innovations et sa croissance depuis sa création en 2000 (sous le nom de Complete Innovations Inc.). Pour de plus amples informations, veuillez visiter fleetcomplete.com

David Prusinski, vice-président exécutif, département commercial et marketing, Fleet Complete, david.prusinski@fleetcomplete.com, marketing@fleetcomplete.com, +1-647-684-3254

