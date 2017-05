TC Transcontinental : manifestation pour dénoncer le mépris de l'employeur







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Une manifestation se tient actuellement devant les bureaux de la direction générale de TC Transcontinental, au 1100 boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal. Les membres du Syndicat de l'information de Transcontinental (SIT-CSN) dénoncent l'intransigeance de leur employeur dans l'actuelle négociation pour le renouvellement de la convention collective, échue depuis le 31 août 2015.

Ces journalistes et rédacteurs en chef diffusent l'information locale sur l'ensemble des plateformes (Web, médias sociaux, papier) d'une trentaine de titres publiés dans les régions de Lanaudière, de Laval et de Montréal. Au coeur de la négociation se trouve l'enjeu majeur d'une réorganisation des salles de rédaction exigée par les dirigeants de TC Transcontinental, aux prises avec une crise de ses médias régionaux. Cette réorganisation passe par un changement majeur des horaires de travail. Dans un compromis historique, le SIT-CSN a accepté d'abandonner son plus précieux acquis, c'est-à-dire le principe d'horaire libre, pour accepter que TC Transcontinental impose des horaires fixes préétablis.

Malgré le règlement de cet enjeu crucial en sa faveur et malgré le fait que les syndiqué-es aient acquiescé à plusieurs autres de ses demandes, l'entreprise refuse toujours de parapher une entente de principe qui intégrerait deux maigres aménagements permettant une saine conciliation travail-famille, notamment en matière de congés de maladie.

« Les membres du syndicat ont des attentes légitimes. Durant les pourparlers, ils ont accepté de discuter des demandes de l'employeur quant aux horaires fixes, ce qui constitue pourtant un changement de culture majeur avec la pratique actuelle », soutient Pierre Roger, secrétaire général-trésorier de la Fédération nationale des communications-CSN, qui ajoute qu'en contrepartie, l'employeur devrait, à son tour, faire preuve d'ouverture. « Alors qu'ils ne cessent d'alerter les gouvernements provincial et fédéral sur l'urgence et l'importance de soutenir la presse locale, à la fois financièrement et législativement, TC Transcontinental n'offre que mépris à ses salariés qui ont à coeur la réussite de l'entreprise dans la tempête du virage technologique », s'insurge le porte-parole, qui déplore que les séances de négociation en présence d'un conciliateur du ministère du Travail n'aient pas suffi à faire entendre raison à l'employeur.

« Les journalistes du SIT-CSN ont raison de dénoncer le double discours de l'entreprise TC Transcontinental, qui met en vente l'ensemble de ses médias à vocation locale et régionale au Québec et qui a déjà été un des fleurons de l'entrepreneuriat québécois, un empire médiatique fièrement fondé par M. Rémy Marcoux en 1976. Ils ont aussi raison de dénoncer l'attitude irrespectueuse des dirigeants », insiste Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN. « La direction doit accepter rapidement les revendications du syndicat en matière de conciliation famille-travail pour qu'enfin une entente intervienne et que l'on puisse procéder à cette urgente réorganisation des salles de presse », conclut la porte-parole.

À propos

Le Syndicat de l'information de Transcontinental-CSN, qui représente une trentaine de membres, est affilié à la Fédération nationale des communications, qui regroupe quelque 6 000 membres au sein de 88 syndicats. Le CCMM-CSN regroupe près de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie James.

