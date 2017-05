Le WIRB-Copernicus Group acquiert ThreeWire, élargit ses services visant à améliorer le recrutement, l'inscription et la rétention dans le cadre des études cliniques







PRINCETON, New Jersey, 2 mai 2017 /PRNewswire/ -- WIRB-Copernicus Group® (WCGtm), numéro un mondial des solutions qui améliorent concrètement la qualité et l'efficacité de la recherche clinique, a acquis ThreeWire®, la firme mondiale de recrutement, d'inscription, et de rétention des patients qui utilise une approche systématique, axée sur le patient pour permettre aux sociétés de dispositifs biopharmaceutiques et médicaux et aux organismes de recherche clinique d'atteindre leurs objectifs de recrutement et de rétention lors des essais cliniques.

Avec l'augmentation constante de la taille et de la complexité des essais cliniques, les promoteurs et les sites d'étude sont amenés à relever le défi de trouver des moyens efficaces et rentables pour recruter les patients appropriés. Après avoir évalué plus de 2 millions de patients dans plus de 25 pays, l'approche éprouvée et rigoureuse de ThreeWire fournit constamment, à ses clients américains et étrangers, des résultats mesurables et prévisibles.

« Nous continuons à investir dans des technologies et des services qui offrent une approche unique pour améliorer la qualité et l'efficacité de la recherche clinique, tout en assurant la sécurité des patients », a déclaré Donald A. Deieso, Ph.D., président-directeur général de WCG. « ThreeWire élargit notre portefeuille de services permettant de sélectionner les patients candidats et de les connecter à des sites cliniques, ce qui accélère grandement le recrutement et l'inscription des patients, et pourrait représenter pour les commanditaires des millions de dollars d'économies. »

ThreeWire combine des technologies et des ressources sur le terrain pour aider les chercheurs à recruter et mener des études cliniques. Les plus de 300 Enrollment Assistantstm (assistants d'inscription) de la Société sont des professionnels de la recherche clinique mondiale qui travaillent sur des sites d'étude afin de combler les manques d'effectifs et d'autres ressources dans ces sites. Ils fournissent également sur site des services de recrutement tels que l'examen des diagrammes des patients afin de sélectionner les candidats à l'étude et de sensibiliser, au niveau local, les groupes de patients et les médecins de référence.

« Nous aimons penser que nous relevons deux défis à la fois », a déclaré Mark Summers, fondateur et PDG de ThreeWire. « Notre modèle sélectionne suffisamment de candidats pour atteindre les objectifs de recrutement et d'inscription tout en atténuant le fardeau croissant des tâches imposées au personnel du site en charge des études cliniques. Ceci est particulièrement approprié pour les sites cliniques qui n'atteignent pas leurs objectifs d'inscription. »

Il a ajouté : « Chez ThreeWire, nous savons qu'en matière de stratégie de recrutement, il n'existe pas de modèle universel. Nous développons dès lors un plan unique pour chaque étude et site et nous appliquons notre expertise, nos procédés, nos technologies et nos effectifs éprouvés pour garantir le succès de la phase de recrutement des études cliniques. »

Comme les autres membres de la famille des sociétés WCG, ThreeWire va continuer à fonctionner comme une organisation indépendante. Les clients de ThreeWire peuvent s'attendre au même niveau de qualité d'un service clientèle dédié. Le WCG soutiendra l'expansion continue de ThreeWire en assurant l'accès au capital, l'expertise clinique et réglementaire complémentaire, et le soutien corporatif.

Les termes financiers de cette transaction n'ont pas été divulgués.

À propos du WIRB-Copernicus Group

WIRB-Copernicus Group (WCG) est le numéro un mondial des solutions qui améliorent concrètement la qualité et l'efficacité de la recherche clinique. Plus importante organisation de services cliniques (OSC) du secteur, WCG permet aux sociétés biopharmaceutiques, aux ORC et aux institutions d'accélérer la livraison aux patients de nouveaux traitements et thérapies, tout en maintenant les normes les plus élevées de protection des sujets humains. Pour plus d'informations, consultez le site www.wcgclinical.com ou suivez-nous sur Twitter @WCGClinical.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/77410/wcg_logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 11:58 et diffusé par :