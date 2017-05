Pratt & Whitney Canada fabrique son 100 000e moteur : Démonstration d'une impulsion constante en innovation







LONGUEUIL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mai 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a célébré ce mois-ci la fabrication de son 100 000e moteur, véritable illustration de la longévité et du leadership de P&WC dans le marché de l'aérospatiale mondiale. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

P&WC compte aujourd'hui 60?000 moteurs en service exploités par quelque 12?300 clients répartis dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. Ses moteurs sont utilisés dans les secteurs de l'aviation générale, des turbopropulseurs régionaux, de l'aviation d'affaires, des hélicoptères civils et des groupes auxiliaires de puissance (GAP). Le motoriste a enregistré un impressionnant total de 730 millions d'heures de vol.

L'histoire de l'entreprise est riche en innovations qui sont propulsées par des employés de calibre international ainsi que des investissements constants dans les technologies. Chaque seconde, un appareil propulsé par un moteur P&WC décolle ou atterrit quelque part dans le monde. Ces vols sont essentiels : missions humanitaires, services médicaux d'urgence, recherche et sauvetage, rapprochements des familles, activités commerciales, et plus encore. Des exploitants des quatre coins de la planète confient leurs moteurs aux ateliers du réseau international de P&WC pour assurer leur maintenance et leur réparation et ainsi reprendre leurs missions.

P&WC a bâti son succès grâce à de nombreuses réalisations dans ses 14 familles de moteurs. Mentionnons par exemple :

Le moteur PT6A a contribué à façonner le secteur de l'aviation générale et créé une nouvelle génération de petits avions rapides et polyvalents. La technologie du PT6A cumule quelque 128 applications différentes depuis sa commercialisation. En raison de sa fiabilité légendaire, il est le seul moteur certifié pour les vols commerciaux aux instruments en monomoteur avec passagers en Amérique du Nord, en Australie et, depuis peu, en Europe.

P&WC est un chef de file du segment des turbopropulseurs régionaux depuis plus de 30 ans grâce à la famille de moteurs PW100/PW150.

Les moteurs d'hélicoptère de P&WC, au sommet de l'industrie, comprennent les PT6T TwinPac®, les PT6B / PT6C et les PW200 / PW210.

, les / et les / . P&WC a défriché le marché des jets d'affaires légers avec le moteur JT15D et l'a, par la suite, redéfini avec le moteur PW500 . Le moteur PW300 , équipant une vaste gamme de jets d'affaires à large cabine de moyen à long courrier, a permis d'intégrer la technologie FADEC (système de régulation électronique numérique à pleine autorité du moteur) sur les appareils de l'aviation d'affaires. Il est par ailleurs doté de technologies de combustion à faibles émissions. Le moteur PW600 a, pour sa part, entraîné chez P&WC une série d'innovations au chapitre de la fabrication, comme le concept de la chaîne d'assemblage mobile. Dernier ajout à la gamme de turbosoufflantes de P&WC, le moteur PurePower ® PW800 a entraîné un changement radical dans le segment des jets d'affaires à large cabine. Il propulse, entre autres, les jets long-courrier et très long-courrier de nouvelle génération G500 et G600 de Gulfstream. Le PW800 utilise pour ses sections haute pression la même technologie éprouvée et rigoureusement testée que les turbosoufflantes à réducteur de la famille de moteurs PurePower de Pratt & Whitney, maintes fois primée.

La flotte des groupes auxiliaires de puissance (GAP) PW901 de P&WC, qui établit une nouvelle référence en termes de fiabilité, équipe toute une variété d'appareils commerciaux, notamment les jets et turbopropulseurs ainsi que les avions à fuselage étroit et les gros porteurs des grandes compagnies aériennes.

P&WC poursuivra les célébrations de son 100 000e moteur tout au long des semaines et des mois à venir en soulignant l'apport de toutes les familles de produits et les nombreuses réalisations qui ont jalonné le parcours de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

