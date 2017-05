Ricoh Canada lance les solutions d'impression sans serveur







TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de leurs solutions d'impression sans serveur - une approche nouvelle et unique à la gestion de l'impression qui aborde les coûts souvent élevés qui ne sont pas pris en compte par les stratégies d'impression traditionnelles.

Les solutions d'impression sans serveur de Ricoh se concentrent aussi sur la multitude d'avantages et d'économies disponibles aux entreprises qui emploient actuellement un modèle d'impression traditionnel, où de nombreux serveurs d'impression locaux reçoivent et distribuent le trafic d'impression - plaçant d'importantes demandes sur le réseau dans l'ensemble de l'environnement d'impression. Avec les solutions d'impression sans réseau de Ricoh, un serveur d'impression unique gère efficacement et en toute sécurité les pilotes d'imprimante, les files d'attente d'impressions et les politiques d'impression dans l'ensemble de l'environnement d'impression - même dans le cas de grands clients d'entreprise. En ayant une architecture d'impression avec laquelle il n'est pas nécessaire que les tâches d'impression soient envoyées via un serveur d'impression local, les défis associés avec un important trafic d'impression réseau, des serveurs locaux qui sont non disponibles sporadiquement et les hausses d'appels de soutien des utilisateurs trop communes, peuvent être évités élégamment.

Les solutions d'impression sans serveur de Ricoh ont également un impact significatif sur les économies de coûts dans l'ensemble de l'infrastructure d'impression d'une organisation. En fournissant une relation d'impression locale directe entre l'appareil et l'imprimante, les solutions d'impression sans serveur de Ricoh réduisent instantanément le trafic d'impression à la grandeur du réseau et favorisent de grandes efficacités pour les TI en matière d'augmentations de la bande passante disponible. Et grâce à l'architecture logicielle unique de la solution, cela se traduit en une réduction immédiate du nombre de serveurs d'impression dans l'ensemble du réseau d'une organisation - des économies évaluées de façon conservatrice à plus de 6 000 $ par unité.

« En plus, des économies de coûts appréciables et des efficacités mesurables en matière de TI, nos solutions d'impression sans serveur offrent aussi aux clients de puissantes fonctions de rapports », affirme Eric Fletcher, V.-P. du Marketing chez Ricoh. « Avec plus de 100 rapports Web disponibles, les administrateurs peuvent, par exemple, identifier les appareils sous-utilisés et rapidement optimiser leurs parcs - ce qui gère davantage les coûts essentiels. »

Les solutions d'impression sans serveur de Ricoh offrent aussi une sécurité et des capacités de conformité robustes, permettant aux administrateurs de renforcer les meilleures pratiques et les règles utilisateurs à l'échelle mondiale et locale, avec une portée qui inclut même les appareils connectés via USB. La solution est également compatible à l'authentification par carte, ce qui ajoute une couche additionnelle de sécurité et de responsabilité de l'utilisateur.

Pour plus d'information sur les solutions d'impression sans serveur de Ricoh, visitez www.ricoh.ca/impressionsansserveur

