Innovolt et Sharp Canada s'associent pour offrir des solutions de protection électrique et d'analyse de premier plan







INNOVOLT RELÈVE LA BARRE DE PROTECTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES PERFECTIONNÉS DE SHARP

ATLANTA, 2 mai 2017 /CNW/ - Innovolt, leader technologique des solutions complètes de protection électrique et d'analyse, annonce avoir conclu un partenariat avec Sharp Électronique du Canada Ltée, un fabricant primé d'imprimantes multifonctions.

Alliées à la satisfaction supérieure des clients de Sharp Canada, les solutions d'Innovolt, qui ont déjà fait leurs preuves, feront bénéficier à ces derniers, aux clients de Sharp Canada, d'un temps de disponibilité élevé de leur technologie coûteuse et délicate. C'est-à-dire que l'offre d'Innovolt est conçue pour donner aux entreprises les outils nécessaires pour prédire, mesurer et maximiser la performance des actifs au sein d'un environnement réparti. En association avec Sharp Canada, les outils d'Innovolt feront réduire sensiblement les appels de service, gains d'efficience qui permettront aux clients de soutenir la concurrence et de se développer, sans augmenter les coûts fixes.

« Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec Sharp Canada pour l'aider à réaliser sa vision, c'est-à-dire la collaboration et l'innovation améliorées au service des milieux de travail de toutes configurations et de toutes tailles », a déclaré Jun Ho Son, chef de la direction d'Innovolt. « Nous nous réjouissons de collaborer avec Sharp Canada pour l'aider à conforter sa réputation de qualité et de fiabilité, vu que la haute disponibilité des technologies électroniques demeure un élément essentiel à la poursuite de cette vision et à sa réalisation. »

Grâce aux capacités d'Innovolt en matière de surveillance et d'analyse à l'échelle du parc d'installation, les chefs de service de Sharp Canada, ainsi que les techniciens, disposeront des informations nécessaires pour régler les problèmes sur le terrain, rapidement et efficacement. De la technologie du microprocesseur aux logiciels de gestion en nuage, l'offre d'Innovolt est la solution complète pour la gestion du matériel électronique de pointe.

« Innovolt, forte de son expérience reconnue, notamment de sa capacité de reconnaître les problèmes d'électricité potentiels et de fournir des solutions de protection adaptées, est un partenaire très apprécié par Sharp », a déclaré Rolland Manger, directeur marketing chez Sharp Électronique du Canada Ltée. « Nous nous efforçons toujours d'accroître la satisfaction des clients. La mise en place des produits de protection électrique dans les milieux où l'alimentation électrique est instable et non équilibrée peut faire réduire les appels de service, ce qui augmente la satisfaction des clients, tout en protégeant leur investissement et leur équipement précieux. »

À propos de Sharp Électronique du Canada Ltée

Sharp Canada commercialise les imprimantes multifonctions série MX (MFP), des systèmes de pointe qui aident les entreprises à gérer efficacement le flux de travail et à augmenter leur productivité. Leader en sécurité des MFP, les imprimantes multifonctions de Sharp offrent la plateforme de développement Sharp OSA®, qui intègre en toute transparence les applications réseau créant une MFP personnalisée répondant quasiment à tous les besoins de l'entreprise, et la technologie Scan2 qui numérise par balayage, en un seul passage, tout document recto-verso, améliorant la fiabilité de la numérisation et préservant l'intégrité du document.

Pour en savoir plus sur les solutions document Sharp, veuillez communiquer avec nous, Sharp Electronics of Canada Ltd., au 335 Britannia Road East, Mississauga, (Ontario) L4Z1W9 ou consultez notre site Web à l'adresse sharp.ca.

À propos d'Innovolt

Les solutions de protection électrique d'Innovolt allient des technologies de capteur breveté, de réparation, de surveillance et d'analyse pour aider les entreprises à protéger et à optimiser les performances, la productivité et la durée vie utile du matériel électronique qui alimente le monde numérique d'aujourd'hui. Premier fournisseur des logiciels complets de protection électrique et de gestion d'actifs, nous réglons une foule de problèmes particuliers dont la plupart des entreprises et des consommateurs n'ont pas connaissance mais paient le prix à répétition sous deux formes : durée de vie réduite du matériel électronique et fiabilité réduite du produit. Nos technologies de protection électrique et nos capacités d'analyse permettent aux entreprises d'augmenter le temps de disponibilité et de réduire les coûts de service de leur équipement électronique, deux avantages qui font accroître également la satisfaction globale des clients.

Pour en savoir plus sur les solutions Innovolt, veuillez nous appeler au 404-467-6368, visiter notre site Web (www.innovolt.com) ou nous écrire à l'adresse sales@innovolt.com.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/403102/Innovolt_Logo.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/506505/Sharp_Logo.jpg

SOURCE Innovolt

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 11:26 et diffusé par :