L'APNQL s'unit au consensus contre le transport et l'enfouissement de déchets radioactifs sur les terres ancestrales de première nation

WENDAKE, QC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Conformément à sa position sur l'énergie, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) a reconfirmé aujourd'hui sa ferme opposition au transport et à l'enfouissement de déchets radioactifs sur...

QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le porte?parole du Parti Québécois en matière de faune et de parcs, Sylvain Roy, le député de Verchères et parrain de l'une des pétitions, Stéphane Bergeron,...

Les sociétés sont récompensées pour leurs projets miniers durables et novateurs OTTAWA, le 2 mai 2017 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) a remis les prix d'excellence Vers le développement minier durableMD (VDMDMD) 2017 à la mine de...