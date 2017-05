XIIe Congrès mondial de Metropolis à Montréal : un rendez-vous des grandes villes du monde







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le président de Metropolis et maire de Montréal, l'honorable Denis Coderre, se prépare à accueillir les grandes villes du monde du 19 au 22 juin prochain lors du XIIe Congrès mondial de Metropolis.

Sous le thème « Enjeux globaux : Métropoles en action », 100 maires et plus de 1 000 délégués locaux et internationaux - élus, experts, urbanistes, gens d'affaires, universitaires, et plus ? se réuniront à Montréal en juin pour faire le point sur les nouveaux défis des métropoles de tous les continents : environnement, inclusion et vivre-ensemble, développement économique, villes intelligentes, mobilité et aménagement du territoire ainsi que le leadership et la gouvernance des villes, tant à l'échelle locale que mondiale.

« C'est à titre de maire de Montréal mais aussi à titre de président de Metropolis, l'association mondiale des grandes métropoles, que je souhaite remercier le gouvernement du Québec pour son importante contribution ainsi que le comité organisateur du Congrès qui permettra d'offrir un tarif préférentiel très avantageux. C'est tout naturel que Montréal, métropole francophone de l'Amérique du Nord, qui célèbre cette année son 375e anniversaire et qui innove sur plusieurs fronts en terme de gouvernance locale, soit l'hôte de ce grand événement que nous souhaitons rendre le plus accessible possible à l'ensemble des personnes intéressées », a souligné le maire de Montréal, Monsieur Denis Coderre.

En tant que ville hôte, Montréal pourra compter sur le soutien de partenaires de premier plan pour l'organisation du Congrès, incluant la contribution financière du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec.

« Les grandes métropoles sont des moteurs de développement économique, des lieux d'innovation sociale, de vrais pôles d'attractivité. Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie est heureux de contribuer financièrement à la réalisation du XIIe Congrès mondial de Metropolis à Montréal. Nos efforts conjoints contribuent tous les jours à la prospérité de Montréal et au rayonnement international du Québec. Je salue par ailleurs la volonté d'ouvrir cet événement à la Francophonie afin d'y convier les membres de l'Association internationale des maires francophones (AIMF) pour la tenue de leur assemblée générale annuelle en marge de Metropolis », a affirmé la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Madame Christine St-Pierre.

« Avec l'urbanisation du monde, le rôle stratégique des métropoles pour le développement économique s'accroit, c'est pourquoi le gouvernement soutient Montréal, notamment par un projet de loi reconnaissant son statut particulier de métropole. Notre métropole jouit d'une capacité extraordinaire pour l'accueil d'événements internationaux majeurs comme le XIIe Congrès mondial de Metropolis qui fait rayonner la métropole et entraîne des retombées économiques significatives pour les Québécois », a déclaré Monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.

Soulignons qu'une centaine de maires de grandes villes du monde participeront au Congrès ? incluant Michael Müller (Berlin), Anne Hidalgo (Paris), Miguel Angel Mancera Espinosa (Mexico), Mohamed Sadiki (Rabat), Amin Nordin (Kuala Lumpur) et Rahm Emmanuel (Chicago) - ainsi que 200 conférenciers, dont Philippe Le Houérou, vice-président exécutif de la Société financière internationale (Banque mondiale), Joan Clos, Directeur exécutif d'ONU-Habitat, Louis Zacharilla, cofondateur du Forum international des villes intelligentes, et Alexandre Taillefer, associé principal d'XPND Capital.

« Les milieux d'affaires sont pour les métropoles des partenaires essentiels afin d'identifier des solutions innovantes aux défis de notre époque, particulièrement en matière de développement économique. De par son caractère distinctif, le Congrès constitue une plateforme exceptionnelle pour partager les meilleures pratiques et cerner les grands enjeux à l'échelle internationale », a déclaré Madame Monique Leroux, présidente du conseil d'administration du XIIe Congrès de Metropolis.

Soulignons de plus que le Congrès aura lieu en même temps que l'Assemblée annuelle de l'Association internationale des Maires francophones (AIMF), ce qui fera de Montréal un carrefour des leaders urbains en cette année où nous célébrons le 375e anniversaire de la fondation de la métropole.

Cet événement d'envergure mondiale sera aussi accessible à de nombreux acteurs locaux. Dans cet esprit, les organisateurs du Congrès annoncent aujourd'hui l'ajout d'un tarif préférentiel, soit un laissez-passer journalier à 335 $, une offre exclusive réservée aux résidents du Canada.

À propos de Metropolis

Metropolis, l'Association Mondiale des Grandes Métropoles, est la principale organisation internationale de villes et de régions métropolitaines de plus d'un million d'habitants. Créée en 1985, l'association rassemble près de 140 membres du monde entier. Elle constitue un forum international permettant aux grandes villes du monde de se concerter sur les enjeux et défis urbains.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 11:22 et diffusé par :