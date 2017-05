/C O R R E C T I O N de la source -- SNC-Lavalin/







Dans le communiqué SNC-Lavalin remporte un contrat de services d'ingénierie et de gestion de projet pour une usine de séparation gaz-pétrole en Arabie saoudite, diffusé le 27-Apr-2017 par SNC-Lavalin sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le deuxième paragraphe. "40 millions de barils par jour" aurait dû être "40 milliers de barils par jour ". La copie complète et corrigée suit :

SNC-Lavalin remporte un contrat de services d'ingénierie et de gestion de projet pour une usine de séparation gaz-pétrole en Arabie saoudite

MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer qu'elle s'est vu octroyer un contrat par Saudi Aramco pour la prestation de services d'ingénierie et de gestion de projet pour le programme Berri Increment. De nouvelles installations sont proposées pour les usines existantes de Saudi Aramco à Abu Ali et Khursaniyah pour traiter une augmentation éventuelle de l'extraction du pétrole brut léger du gisement de Berri sur la côte est de l'Arabie saoudite.

L'étendue des travaux sous la responsabilité de SNC-Lavalin comprend notamment les études d'avant-projet pour une nouvelle usine de séparation gaz-pétrole de 250 milliers de barils de pétrole par jour calendaire sur le site de l'usine de gaz existante d'Abu Ali, ainsi que pour des installations supplémentaires à l'usine de gaz de Khursaniyah qui traitera 40 milliers de barils par jour de condensat de gaz naturel, ces deux études étant associées au projet Berri Crude Increment.

Dans le cadre du contrat, Saudi Aramco pourrait aussi utiliser les services de soutien technique de SNC-Lavalin pour la phase de construction.

L'étude d'avant-projet doit commencer ce mois-ci, et les services de la phase de construction avant IAC doivent être terminés d'ici août 2018.

« Le fait que SNC-Lavalin ait été sélectionnée par Saudi Aramco pour cet important projet est une preuve de la confiance indéfectible de notre client en notre capacité d'offrir une équipe de conception multidisciplinaire hautement qualifiée combinée à des compétences de gestion de projet de calibre international et à une expertise de constructibilité locale, a déclaré Martin Adler, président, Pétrole et gaz, SNC-Lavalin. SNC-Lavalin travaille avec Saudi Aramco depuis près de 40 ans et a fait preuve d'une constance impressionnante dans la livraison de projets réussis et menés en toute sécurité. L'octroi de ce contrat illustre l'ampleur de notre engagement dans nos relations avec nos clients en Arabie saoudite et dans la région dans son ensemble. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est l'un des plus grands groupes d'ingénierie et de construction au monde, et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir des bureaux situés dans plus de 50 pays, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des services d'IAC et d'IAGC aux clients dans divers secteurs, dont les suivants : Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. SNC-Lavalin s'occupe aussi du financement et des services d'exploitation et d'entretien pour assurer une prise en charge complète des projets. www.snclavalin.com

