British Council Canada dévoile son programme culturel About Now / À Propos

TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Le British Council au Canada, l'organisation internationale du Royaume-Uni vouée aux relations culturelles et éducatives, célèbre une année importante dans l'histoire du Canada, grâce à un programme culturel d'une grande richesse intitulé About Now / À Propos. Impliquant les Canadiens d'un océan à l'autre, ce programme d'événements et d'activités souhaite inspirer différentes communautés au Canada et au Royaume-Uni par l'entremise de projets qui reposent sur des échanges culturels et des collaborations entre artistes.

Afin de souligner cette année de festivités, le British Council a collaboré avec différents partenaires dans les deux pays pour développer un programme qui explore les riches histoires qui s'inscrivent dans la relation féconde qu'entretiennent le Royaume-Uni et le Canada.

« Nous voyons cette année importante dans l'histoire du Canada comme une occasion unique de réfléchir et de nourrir le dialogue culturel entre le Royaume-Uni et le Canada. », a expliqué Mariya Afzal, directrice du British Council au Canada. « Dans nos efforts soutenus de développer des liens et de promouvoir échanges et collaborations grâce aux arts, nous souhaitons relever ensemble des défis artistiques et sociaux qui évoluent tant au Canada qu'au Royaume-Uni. Nous espérons sincèrement que nos programmes mettront en lumière l'importance de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion pour un avenir prospère. »

Les projets seront réalisés entre mai et novembre et comprennent des performances artistiques, des prestations musicales, des voyages à bords de trains, des expositions, et plus encore:

Échange OFFTA/BUZZCUT Exchange Du 30 mai au 8 juin 2017 Les festivals OFFTA de Montréal et BUZZCUT de Glasgow s'unissent

pendant une semaine d'échanges artistiques à Montréal.



The Republic of Inclusion Du 27 au 29 juin 2017 Plongez dans un univers immersif, accessible et inclusif au Centre

Shenkman, à Ottawa, à travers des extraits de pièces, des

conversations animées, une exposition et de la musique pour saisir

toute la portée de la création artistique d'artistes sourds, handicapés

ou vivants avec une maladie mentale.



Sound Journeys Juillet 2017 Des musiciens britanniques et canadiens voyagent en train d'un océan

à l'autre. Les résidences se concluent avec des prestations qui sont

inspirées des paysages et des sons en cours de route, présentées au

festival Sounds of Home au Harbourfront Centre à Toronto.



Outriders Août 2017 Cinq pairs d'écrivains traversent quatre pays des Amériques afin d'y

découvrir les langues minoritaires et régionales ainsi que les cultures

qui les entourent. Leurs expériences et leurs recherches seront

dévoilées au Edinburgh International Book Festival, en août.



INTER_CONNECT

MONTRÉAL Du 23 au 26 août 2017 Présenté dans le cadre de MUTEK, le festival propose une programmation

qui met en lumière les ponts culturels entre les métropoles Montréal et Londres.



A Colossal Wave Du 30 août au 15 octobre 2017 Cette installation interactive et immersive, présentée dans le cadre de

l'événement KM3, incitera les gens à voir la ville sous un nouveau jour

et à vivre l'espace urbain différemment.



Walking Cities Octobre 2017 De Vancouver à Toronto, en passant par Banff, un programme de

littérature propose une rencontre d'auteurs contemporains du Canada

et du Royaume-Uni afin d'échanger à propos d'idées complexes liées

aux notions d'identités, de lieux et de territoires.



Michael Landy Du 23 septembre 2017 au 22 mai 2018 L'artiste Michael Landy produira une oeuvre in situ à The Power Plant

pour répondre au contexte du 150e anniversaire du Canada, en portant

un regard sur le passé, il examinera la relation du Canada avec le monde

en 2017.



Creative residencies: We

All Have Stories 2017-2018 La commissaire londonienne Karen Alexander propose une exposition

internationale réunissant plusieurs artistes et cinéastes britanniques et

canadiens, afin d'explorer les thèmes de la migration, de la mémoire et

de la transformation, dans le cadre de Nuit blanche à Toronto en 2018.



The Art of Changing the

World Du 3 au 5 novembre 2017 Des artistes, des universitaires, des décideurs politiques et des agents

de changement du Canada et de partout dans le monde vont explorer

le présent et l'avenir d'un domaine vivant et en constante évolution,

celui de l'art pour le changement social et des arts communautaires.

Pour About Now | À Propos, le British Council remercie les partenaires canadiens suivants pour leur collaboration et leur soutien : Art of Changing the World, Banff Centre for the Arts, Harbourfront Centre, International Festival of Authors, Marshmallow Laser Feast, MUTEK, National Arts Centre, Nuit blanche Toronto, OFFTA, Quartier des spectacles, The Power Plant, Vancouver Writers Fest and Writers Trust.

Et au Royaume-Uni : Barbican, British Underground, Buzzcut, Edinburgh International Book Festival, Somerset House.

Pour en savoir plus sur le British Council au Canada et sur le programme artistique de 2017, veuillez visiter : https://www.britishcouncil.ca/about-now.

British Council

Fondé en 1934, le British Council est l'organisation internationale du Royaume-Uni vouée aux relations culturelles et éducatives. Le British Council crée des opportunités internationales pour des citoyens du Royaume-Uni et d'autres pays et leur permet de développer une confiance réciproque à l'échelle mondiale. Le British Council est une organisation mondiale possédant plus de 200 bureaux dans plus de 110 pays et territoires. Le Council touche les vies d'environ 500 millions de personnes chaque année, soit près d'un dixième de la population mondiale. Au Canada, le British Council a deux bureaux et travaille dans les domaines des arts, de l'éducation, de la société, de la langue anglaise et des examens.

