Renouvellement des conventions collectives dans l'industrie de la construction - Nomination de deux conciliateurs dans les secteurs génie civil et voirie et résidentiel







QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la suite d'une demande d'une partie, la ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, annonce la nomination de deux conciliateurs dans les secteurs génie civil et voirie et résidentiel, le mercredi 3 mai 2017. Ainsi, la médiation ne sera pas prolongée. À compter de la fin de la médiation, les parties auront 21 jours pour s'entendre avant d'acquérir le droit de grève ou de lock-out.

Citation :

« Depuis le 1er octobre 2016, j'ai eu l'occasion de m'entretenir à de nombreuses reprises avec les représentants de la partie patronale et ceux de la partie syndicale sur l'importance d'en arriver à une entente négociée avant la fin de l'échéance. J'ai aussi invité toutes les parties à maintenir un discours de collaboration afin de trouver des solutions raisonnables et réalistes pour tous, de manière constructive, avec ouverture et respect. Je suis persuadée qu'en poursuivant avec la même attitude, les parties pourront profiter de la conciliation pour atteindre un règlement sans conflit de travail. »

Dominique Vien, ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse

Faits saillants :

Depuis le 1 er octobre 2016 (il est prévu par la loi R-20 que l'avis de négociation peut être donné au plus tard le 1 er jour du 7 e mois qui précède l'expiration des conventions), les parties sont en négociation en vue du renouvellement des conventions collectives dans l'industrie de la construction, qui sont échues depuis le 30 avril 2017.

octobre 2016 (il est prévu par la loi R-20 que l'avis de négociation peut être donné au plus tard le 1 jour du 7 mois qui précède l'expiration des conventions), les parties sont en négociation en vue du renouvellement des conventions collectives dans l'industrie de la construction, qui sont échues depuis le 30 avril 2017. Le 2 novembre 2016, la ministre responsable du Travail a transmis une lettre afin de réitérer ses attentes aux parties quant au résultat de la négociation.

Elle a rencontré les différentes associations patronales et syndicales aux dates suivantes :



30 septembre 2016 : rencontres avec les associations patronales

Association de la construction du Québec (ACQ)

Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ)



17 octobre 2016 : rencontres avec les associations syndicales

Centrale des syndicats démocratiques (CSD-Construction)

Confédération des syndicats nationaux (CSN-Construction)

Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-Construction)

Conseil provincial du Québec des métiers de la construction - International (CPQMCI)

Syndicat québécois de la construction (SQC)



24 octobre 2016 : rencontres avec les autres associations patronales

Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)



30 janvier 2017 : autres rencontres avec les associations syndicales (Alliance)

Centrale des syndicats démocratiques (CSD-Construction)

Confédération des syndicats nationaux (CSN-Construction)

Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-Construction)

Conseil provincial du Québec des métiers de la construction ? International (CPQMCI)

Syndicat québécois de la construction (SQC)



2 février 2017 : nouvelle rencontre avec l'Association de la construction du Québec (partie patronale)





Secteurs institutionnel et commercial et industriel

27 janvier 2017 : nomination de Lise Lavallée à titre de conciliatrice (demande reçue le 25 janvier 2017, ACQ)

1er mars 2017 : nomination de Lise Lavallée à titre de médiatrice (demande reçue le 22 février 2017, Alliance)

1er mai 2017 : nomination de Lise Lavallée à titre de conciliatrice (demandes conjointes).



Secteur résidentiel

3 mars 2017 : nomination de Nadine Côté à titre de médiatrice (demande reçue le 1er mars 2017, Alliance)



Secteur génie civil et voirie

3 mars 2017 : nomination de Jean Nolin à titre de médiateur (demande reçue le 1er mars 2017, Alliance), lequel a été remplacé par François Corriveau le 20 avril 2017.

