Réouverture des salles d'art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada avec une nouvelle installation de la collection de renommée internationale







Art canadien et autochtone : de 1968 à nos jours présente plusieurs acquisitions récentes et des oeuvres récemment restorées

OTTAWA, le 2 mai 2017 /CNW/ - Art canadien et autochtone : de 1968 à nos jours, qui présente plus de 150 oeuvres réalisées par plus de 100 artistes, s'ouvre le 3 mai 2017 au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Cette grande exposition, qui s'étendra sur un an, explore les nombreux thèmes et courants qui ont façonné le paysage des arts visuels au Canada depuis 1968. Elle est présentée dans le cadre de la programmation Nos chefs-d'oeuvre, Nos histoires, lancée en avril dernier avec l'exposition Photographie au Canada, 1960-2000. Peintures, sculptures, photographies, vidéos, installations, et dessins sont présentées dans 12 salles réparties sur deux étages jusqu'au 6 mai 2018.

« Art canadien et autochtone : de 1968 à nos jours présente des oeuvres exceptionnelles issues du génie créateur canadien », a souligné le directeur général du Musée des beaux-arts du Canada, Marc Mayer. « Le public sera en mesure d'apprécier le legs extraordinaire de nos conservateurs des quelque 50 dernières années et la diversité de leurs approches en tant que collectionneurs. »

Les salles d'art contemporain du Musée ont été entièrement réinstallées afin de mieux montrer la diversité, la qualité et la profondeur de la collection - du mouvement artistique féministe des années 1970 à l'art inuit d'aujourd'hui. Parmi les incontournables : l'oeuvre sur papier Sans titre (La série de porcelaines fantaisistes) de Shary Boyle, Ô Canada de Joyce Wieland, ainsi que les réalisations de Brian Jungen conçues avec des chaises en plastique blanc et inspirées par des squelettes de baleine : Transmutation etVienne.

En outre, les visiteurs découvriront des oeuvres récemment acquises qui leur sont présentées pour la première fois, y compris Obsession bleue, 1983/2016, de Vikky Alexander; et Les derniers Tasmaniens, Manitoba, 1990, de Janice Gurney. La sculpture en trois parties, Lundi, mercredi, samedi, 1984, de General Idea, récemment restorée par le Musée, est également présentée au public pour la permière fois depuis plusieurs décennies.

Carl Beam, Rebecca Belmore, Geneviève Cadieux, Faye Heavyshield, Rodney Graham, Garry Neill Kennedy, Kelly Mark, Shelley Niro, Annie Pootoogook, Steven Shearer, et Jeff Wall comptent également parmi les artistes dont les oeuvres sont présentées dans Art canadien et autochtone : de 1968 à nos jours.

L'oeuvre magistrale de l'artiste autochtone canadien de renom Norval Morrisseau, Androgyny, prêtée par Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), est la seule provenant d'une collection autre que celles du Musée.

En raison de leur fragilité à la lumière, les dessins et les photographies seront présentées pour une période de six mois avant de retourner dans les réserves pour faire place à d'autres oeuvres sur papier de la collection jusqu'en mai 2018.

Commissariat

Art canadien et autochtone : 1968 à nos jours est oganisée par la conservatrice principale de l'art contemporain, Josée Drouin-Brisebois; le conservateur principal Audain de l'art Indigène, Greg Hill; la conservatrice associée de l'art Indigène, Christine Lalonde; la conservatrice associée de l'art contemporain, Rhiannon Vogl; et le conservateur associé de l'art canadien, Adam Welch.

Branchez-vous

Heures d'ouverture

Jusqu'au 30 septembre, le Musée ouvre ses portes dès 9 h 30 le matin, et ce, jusqu'à 18 h tous les jours, et jusqu'à 20 h le jeudi.

Droits d'entrée

L'entrée à Art canadien et autochtone : de 1968 à nos jours est comprise avec les droits d'entrée généraux du Musée : 15 $ pour les adultes, 13 $ pour les aînés et 7 $ pour les 24 ans et moins et les étudiants à temps complet, 30 $ pour les familles (2 adultes, 3 enfants). Entrée libre en tout temps pour les Membres du Musée et les moins de 11 ans. Entrée libre pour tous les visiteurs les jeudis de 17 h à 20 h. L'entrée au Musée sera gratuite le 21 mai, à l'occasion de la Journée internationale des musées et le 1er juillet pour la Fête du Canada.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art ancien et actuel canadien au monde. En outre, il réunit la plus prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècles au Canada, d'importantes oeuvres d'art indigène, américain et asiatique ainsi qu'une collection mondialement réputée d'estampes, de dessins et de photographies. En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada a établi l'Institut canadien de la photographie, un centre mondial de recherche multidisciplinaire consacré à l'étude de l'histoire, l'évolution et l'avenir de la photographie. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour de plus amples renseignements, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter sur @beaux_arts_ca.

