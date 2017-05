Arena Solutions déclare un autre trimestre record







Les abonnements de nouveaux clients ont augmenté de 86 pour cent, les nouvelles annuités nettes ont bondi de 134 pour cent en glissement annuel

FOSTER CITY, Californie, 2 mai 2017 /PRNewswire/ -- Arena Solutions, l'inventeur d'une plateforme cloud tout-en-un de développement de produits combinant la gestion du cycle de vie des produits (PLM), la gestion du cycle de vie des applications (ALM), la collaboration en matière de chaîne logistique et les systèmes de gestion de la qualité (QMS), a annoncé aujourd'hui que son T1 2017 a été un autre trimestre record pour la Société. La forte croissance se poursuit grâce aussi bien aux acquisitions de nouveaux clients qu'à l'expansion de la clientèle actuelle.

La valeur des abonnements de nouveaux clients a augmenté de 86 pour cent au 1er trimestre 2017 par rapport à la même période de 2016. Elle a également dépassé le record du T4 2016. En outre, la Société a recruté un nombre record de nouveaux clients : 59 pour cent de plus qu'il y a un an, grâce particulièrement au recrutement de clients de plus grandes entreprises. Le total des réservations a augmenté de 30 pour cent en glissement annuel, et la nouvelle annuité de la Société pour le trimestre a augmenté de 134 pour cent, ce qui atteste le rapide taux d'adoption d'Arena par le marché.

Des industries de pointe innovantes telles que la haute technologie, les dispositifs médicaux et l'électronique grand public, y compris 250 clients de l'espace émergent qu'est l'IdO, se fient à la solution cloud d'Arena pour organiser le travail des ingénieurs électriques, mécaniques, logiciels et minilogiciels. Elles le font non seulement parce que la solution est fonctionnelle, abordable, simple à déployer et facile à utiliser, mais aussi parce qu'elle fournit une plateforme intégrée de développement des produits. Les clients d'Arena obtiennent ainsi une visibilité inégalée à la fois en amont et en aval sur tous les intervenants multi fonctionnels en matière de conformité réglementaire. Ils obtiennent aussi un très rigoureux contrôle qualité tout en réduisant le délai de mise sur le marché.

Parmi les nouveaux clients du T1 2017, figurent notamment :

Advanced ION Beam Technology, Inc . dynamise les dispositifs à haut rendement des circuits logiques de 28 nm et des puces de communication pour l'univers mobile.

. dynamise les dispositifs à haut rendement des circuits logiques de 28 nm et des puces de communication pour l'univers mobile. Bioptigen, un développeur de dispositifs médicaux d'imagerie oculaire.

un développeur de dispositifs médicaux d'imagerie oculaire. Dedicated Computing, une société technologique mondiale qui s'attache à résoudre les problèmes commerciaux de ses clients en concevant, développant et déployant des solutions technologiques innovantes pour les OEM et les entreprises.

une société technologique mondiale qui s'attache à résoudre les problèmes commerciaux de ses clients en concevant, développant et déployant des solutions technologiques innovantes pour les OEM et les entreprises. Digi International, un important fournisseur international de produits et services de connectivité utilisés dans les applications essentielles de machine à machine (M2M) et d'Internet des objets (IdO).

un important fournisseur international de produits et services de connectivité utilisés dans les applications essentielles de machine à machine (M2M) et d'Internet des objets (IdO). Fontem US, une société innovante de biens de consommation, qui a développé une cigarette électronique de qualité, la marque blu, ainsi que les boissons énergisantes de marque Reon.

une société innovante de biens de consommation, qui a développé une cigarette électronique de qualité, la marque blu, ainsi que les boissons énergisantes de marque Reon. Proterra, un chef de file dans la conception et la fabrication d'autobus électriques à zéro émission qui réduisent les coûts d'exploitation et éliminent la dépendance aux combustibles fossiles.

un chef de file dans la conception et la fabrication d'autobus électriques à zéro émission qui réduisent les coûts d'exploitation et éliminent la dépendance aux combustibles fossiles. TearScience, Inc. se consacre à détecter, diagnostiquer et traiter la MGD, la principale cause de la sécheresse oculaire, avec une solution approuvée par la FDA qui restaure la fonction de la glande.

se consacre à détecter, diagnostiquer et traiter la MGD, la principale cause de la sécheresse oculaire, avec une solution approuvée par la FDA qui restaure la fonction de la glande. Tile, inventeur d'un petit tracker Bluetooth et d'une application facile à utiliser qui localise les objets du quotidien en quelques secondes.

inventeur d'un petit tracker Bluetooth et d'une application facile à utiliser qui localise les objets du quotidien en quelques secondes. Vapotherm, inventeur de la canule nasale chauffée pour oxygénothérapie à haut débit.

« Tous nos clients découvrent et produisent plus rapidement des produits de qualité supérieure et à un coût plus réduit que jamais en utilisant notre solution basée sur le cloud », a déclaré Mike Etheridge, vice-président des finances chez Arena. « Il est gratifiant de constater combien, en termes de nouveaux produits, de fonctionnalités et d'interopérabilité, nos investissements passés et en cours se trouvent validés sur le marché, à la fois par les nouveaux clients et par les clients existants qui continuent d'étendre leur utilisation à un rythme record. »

À propos d'Arena Solutions

Arena, l'inventeur de la PLM en nuage, fournit une plateforme tout-en-un de développement de produits combinant la PLM, l'ALM, la collaboration de la chaîne logistique et le QMS pour la conception et la fabrication de dispositifs électroniques complexes. Grâce à Arena, les ingénieurs électriques, mécaniques, logiciels, et micrologiciels peuvent collaborer avec les équipes de qualité et de fabrication afin de gérer la nomenclature des matériels, faciliter les commandes de modifications techniques et accélérer le prototypage. Par conséquent, les clients d'Arena peuvent plus facilement respecter les normes tout en veillant à appliquer les règlements, améliorer la gestion des formations, réduire les prix, augmenter la qualité et raccourcir le délai de mise sur le marché. Arena a été classé parmi les 10 meilleurs fournisseurs de PLM et a remporté le très convoité prix Design News Golden Mousetrap Award en 2016 et en 2017. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.arenasolutions.com.

