Porter célèbre la journée de l'agent de voyages en organisant un concours d'un mois







TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Porter Airlines lance un concours d'une durée d'un mois pour souligner la journée des agents de voyages le 3 mai, dans le but de reconnaître l'engagement des agents de voyages à l'endroit des passagers et de Porter.

«Les agents de voyages représentent notre marque et ils appuient nos passagers tout au long de l'expérience de voyage. Ils font partie intégrante de notre succès», déclare Robert Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. «Nous remercions nos agents de voyages partenaires et nous continuerons de travailler ensemble pour améliorer l'expérience des passagers.»

«Les agents de voyages peuvent faire leurs réservations pour Porter et Évasions Porter sur le site www.flyporter.com/agent du 3 au 31 mai 2017 pour courir la chance de remporter d'excellents prix.

Les prix comprennent :

un des trois prix hebdomadaires de 25 000 points de fidélité VIPorter

un de deux grands prix pour une escapade de fin de semaine pour deux personnes à New York ou à Toronto

ou à comprend les vols de Porter pour deux personnes, le séjour à l'hôtel et beaucoup plus

Les gagnants hebdomadaires seront choisis au hasard les 10, 17 et 24 mai. Les gagnants des grand prix seront choisis au hasard le 8 juin 2017. Les agents de voyages doivent avoir un numéro d'IATA ou du TICO valide et être enregistrés auprès de Porter Airlines ou Évasions Porter.

En plus du concours, Porter offre aux agents de voyages, ainsi qu'à la personne qui les accompagne, un rabais de 30 p. cent sur leur prochain vol de Porter.

Réservez entre : le 3 et le 24 mai 2017 Effectuez votre voyage avant le : 28 juin 2017

Pour obtenir plus de précisions, connaître les règles du concours et les critères d'admissibilité pour les agents, veillez ouvrir une session sur le portail des agents de voyages de Porter Airlines.

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD et elle a aussi été désignée comme la meilleure société aérienne régionale en Amérique du Nord par Skytrax.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, North Bay, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston, Washington (Dulles) et Pittsburgh, et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), de Stephenville, de Myrtle Beach, de Burlington (au Vermont) et d'Orlando-Melbourne (en Floride). Des forfaits vacances sont offerts par Évasions Porter à porterescapes.com/?culture=fr-CA.

Visitez www.flyporter.com ou composez le 1 888 619-8622 pour plus de précisions.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 10:04 et diffusé par :