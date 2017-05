Première mondiale de la version restaurée du film Les vautours (1975) - En présence de Jean-Claude Labrecque et Gilbert Sicotte







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Éléphant sur grand écran présente en première mondiale, le 9 mai prochain à 19 h à la Cinémathèque québécoise, le film de Jean-Claude Labrecque, Les vautours, restauré par Éléphant : mémoire du cinéma québécois. La projection sera précédée à 18 h d'un vin d'honneur pour marquer le premier anniversaire des projections Éléphant sur grand écran et célébrer la restauration de ce premier long métrage de fiction de Labrecque et le premier grand rôle de Gilbert Sicotte au cinéma. M. Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, sera présent au vin d'honneur. Jean-Claude Labrecque et Gilbert Sicotte prendront également part à la célébration et s'adresseront aux cinéphiles après la projection.

Les vautours

Qu'importe la valeur du butin, les pillards d'héritage ne cessent leur sinistre besogne que lorsqu'il ne reste rien, même pas des babioles; le thème est si courant et si minable que peu de cinéastes ont entrepris de le traiter. On s'entretue pour la vieille montre Timex d'un disparu ou le collier de fausses perles de la morte. Jean-Claude Labrecque, qui a été victime de pareils vautours, s'est attaqué au sujet, lui, avec beaucoup de talent et d'originalité dans un film autobiographique dont il a confié le rôle principal à Gilbert Sicotte, qu'il a entouré des meilleurs acteurs et actrices de l'époque : Paule Baillargeon, Monique Mercure, Amulette Garneau, Rita Lafontaine, Jean Duceppe, Raymond Cloutier, Georges Groulx, Roger Lebel, Guy Lécuyer, etc.

Originalité visuelle, après avoir tourné Les vautours en noir et blanc, Jean-Claude Labrecque a décidé de le colorer tout en bleu, une sorte de rappel de l'époque Duplessis, ou peut-être même en souvenir reconnaissant du fait que Labrecque tienne de l'ancien premier ministre lui-même d'avoir pu entreprendre une carrière de cinéaste. En effet, Jean-Claude, orphelin et sans le sou, s'est rendu voir M. Maurice Duplessis, à son bureau du parlement, chaque mois pendant un an, l'implorant de lui trouver un job au Service de cinématographie du Québec. «Et si jamais tu t'y retrouvais, le prévint Duplessis, et que tu deviennes photographe, que je ne te voie jamais me prendre de profil avec le nez que j'ai, sinon : dehors le lendemain!» Jean-Claude a fini par se retrouver dans ce service, sous le mentorat de Paul Vézina qui ne s'était jamais gêné, lui, pour faire enrager Duplessis en le croquant de profil.

Si Jean-Claude Labrecque a fait carrière dans le cinéma, on le doit heureusement à un premier ministre, las d'être harcelé par un orphelin de talent.

Synopsis

Louis Pelletier, dix-huit ans, perd sa mère. Les trois soeurs de cette dernière se montrent plus avides d'hériter que soucieuses de leur neveu qui se retrouvera bientôt sans rien.

Fiche technique

Titre : Les vautours

Réalisation : Jean-Claude Labrecque

Scénario : Robert Gurik / collaboration: Jacques Jacob

/ collaboration: Musique : Dominique Tremblay

Montage : Jean-Claude Labrecque

Production : Louise Ranger

Genre : fiction

Durée : 91 min

Date de sortie : 5 mars 1975

À propos d'Éléphant : mémoire du cinéma québécois

Mis sur pied en 2007, Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un vaste chantier destiné à numériser, restaurer, conserver et rendre accessible l'ensemble des longs métrages de fiction du patrimoine cinématographique québécois. Codirigé par Claude Fournier et Marie-José Raymond, Éléphant a, depuis sa création, restauré 225 films qui sont offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le service de vidéo sur demande illico de Vidéotron au canal 900, sur illico.tv et sur l'application illico. De plus, les films sont également accessibles, à mesure qu'ils y sont versés, sur iTunes Canada, États-Unis, France, et autres pays d'Europe et d'Afrique, en version originale et sous-titrée, partout où l'une des langues officielles est le français ou l'anglais. Le site Internet Éléphant : mémoire du cinéma québécois, www.elephantcinema.quebec, constitue quant à lui la plus importante banque de données et d'information sur le cinéma québécois.

Les films restaurés par Éléphant : mémoire du cinéma québécois peuvent maintenant être visionnés sur grand écran dans le confort de deux grandes institutions culturelles, grâce au récent partenariat avec la Cinémathèque québécoise et le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ).

Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un projet philanthropique entièrement financé par Québecor. À cet effet, Québecor n'en tire aucun avantage pécuniaire. À l'exception d'un montant minimal pour couvrir une partie des frais d'exploitation de la plateforme, la totalité des revenus de la diffusion de ces films est reversée aux détenteurs des droits et aux créateurs du cinéma québécois.

À propos de la Cinémathèque québécoise

La Cinémathèque québécoise, c'est le musée de l'image en mouvement à Montréal. Sa mission est d'acquérir, documenter et sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois ainsi que le cinéma d'animation international, collectionner des oeuvres significatives du cinéma canadien et mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins culturelles et éducatives.

