Le cirque s'invite à la fête à Montréal







Le gouvernement du Canada appuie la TOHU et le festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 100 000 dollars à la TOHU, la Cité des arts du cirque.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, cette somme permettra d'appuyer la tenue du 8e festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, qui aura lieu du 6 au 16 juillet 2017, ainsi que la programmation de la saison 2017-2018 de la TOHU.

Grâce à cette aide, les Canadiens auront davantage d'occasions d'assister à des prestations circassiennes dans leurs communautés.

Citations

« En cette année de Canada 150 et du 375e anniversaire de Montréal, le moment est tout indiqué pour souligner nos réalisations et réfléchir à la place qu'occupe le Canada dans le monde. Des fleurons comme la TOHU enrichissent la scène culturelle canadienne par leur audace et leur dynamisme, tout en améliorant concrètement la qualité de vie des citoyens de leur communauté. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Au-delà de leur apport artistique indéniable, la TOHU et le festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE contribuent au développement socio-économique du nord de Montréal et, plus particulièrement, du quartier Saint-Michel. Leur engagement démontre à quel point l'art peut avoir une incidence importante et positive dans la vie de nos concitoyens. »

- M. Nicola Di Iorio, député de Saint-Léonard-Saint-Michel

« Grâce à de fidèles partenaires comme Patrimoine canadien, la TOHU est plus que jamais en mesure d'offrir une programmation originale et innovatrice qui contribue au rayonnement du cirque québécois dans le monde entier. Cette année, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE intégrera un volet numérique fort dans les prestations participatives offertes au Quartier des spectacles. »

- M. Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation, Cité des arts du cirque

Les faits en bref

Située au coeur de la Cité des arts du cirque, la TOHU fait figure de pionnière en matière de développement durable par la culture. Depuis 2004, le diffuseur spécialisé dans les arts circassiens a employé plus de 500 jeunes du quartier Saint-Michel et participé au rayonnement du Complexe environnemental de Saint-Michel.

Le festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE connaît une croissance importante depuis sept ans. La rencontre de 2016 a attiré plus de 317 000 spectateurs en 11 jours.

La programmation en salle de 2017 proposera notamment trois créations inédites de compagnies de cirque montréalaises. Le spectacle à grand déploiement offert à la place Émilie-Gamelin sera quant à lui présenté pendant quatre semaines, au lieu des deux semaines habituelles, dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

Liens connexes

TOHU http://tohu.ca/fr/ MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE http://montrealcompletementcirque.com/ Fonds du Canada pour la présentation des arts http://canada.pch.gc.ca/fra/1452621893765

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 10:30 et diffusé par :