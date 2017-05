Reconnaissance des détaillants les plus innovateurs : Annonce des finalistes 2017 pour les Prix d'excellence dans le commerce de détail







TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) a annoncé aujourd'hui les finalistes 2017 pour les Prix d'excellence dans le commerce de détail. En tout, 61 finalistes provenant de 35 entreprises exceptionnelles recevront cette distinction convoitée, qui les place parmi les détaillants les plus créatifs et les plus innovateurs au Canada.

Les finalistes ont été sélectionnés par un jury bénévole de 36 chefs de file de l'industrie du commerce de détail triés sur le volet, comprenant des détaillants, des fournisseurs et des représentants des médias. Les juges de l'ensemble du Canada, dont certains à leur première expérience et d'autres habitués, ont collaboré étroitement pour effectuer une évaluation rigoureuse, avec un regard neuf.

Chaque candidature a été évaluée en fonction de critères précis dans 10 catégories, entre autres l'expérience en magasin, le marketing de détail, le leadership environnemental, le perfectionnement du personnel et les activités en ligne et dans un environnement omnicanal.

« Le programme des Prix d'excellence dans le commerce de détail est l'une des meilleures occasions pour les détaillants du Canada d'être reconnus pour leur ingéniosité », a affirmé Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. « Le secteur canadien du commerce de détail a besoin de leaders créatifs et innovateurs qui peuvent travailler ensemble pour favoriser leur succès constant. Ces finalistes représentent la crème de la crème de notre industrie. » Mme Brisebois a ajouté : « Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail, au cours duquel nous annoncerons les lauréats, est toujours un événement marquant, inspiré par l'énergie et le dynamisme incroyables des détaillants innovateurs les plus talentueux. »

Entreprises finalistes 2017 pour les Prix d'excellence dans le commerce de détail

Alcool New Brunswick Liquor Best Buy Calgary Co-op Canada Goose Canadian Tire FreshCo La Compagnie de la Baie d'Hudson Frank and Oak H&M FGL Sport Ltd Groupe Dynamite IKEA Canada Limited Partnership goeasy Ltd Hallmark Canada Loblaw Companies Ltd Indigo Books & Music Inc. LCBO Mountain Equipment Co-op London Drugs Mark's PetSmart Canada Pandora Penguin Shop Postes Canada RBC Regal Home and Gifts Inc Rocky Mountain Soap Roots Canada Sears Canada Inc Shepherd's Fashion Accessories Sobey's Surmesur Toys R Us Walmart Canada Well.ca



Les lauréats seront annoncés lors du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail qui se déroulera le 30 mai 2017. L'une des soirées les plus dynamiques et les plus attendues de l'année dans l'industrie du commerce de détail, le Gala conclut la première journée de la conférence STORE 2017, la plus importante conférence annuelle du secteur au Canada, qui se tiendra cette année les 30 et 31 mai au Centre des congrès de Toronto. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Prix d'excellence dans le commerce de détail ou pour acheter des billets pour le Gala, cliquez ici.

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail soulignera cette année le travail de Bonnie Brooks en lui remettant le prix Hommage 2017, et couronnera Clint Mahlman de London Drugs comme lauréat du Prix du détaillant canadien par excellence de l'année 2017.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail :

Le commerce de détail est le plus important employeur au Canada; 2,2 millions de Canadiens travaillent dans notre industrie. L'industrie génère annuellement des salaires évalués à plus de 60 milliards de dollars, et les ventes du secteur ont atteint environ 350 milliards de dollars (sans compter les ventes de véhicules et de carburant). Depuis 2016, les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie et représente des détaillants de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. www.retailcouncil.org/fr

