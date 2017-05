Arena Solutions clôt un autre trimestre record







La valeur des abonnements de la nouvelle clientèle a crû de 86 pour cent, alors que la nouvelle annuité nette a gagné 134 pour cent par rapport à la même période l'an dernier

FOSTER CITY, Californie, 2 mai 2017 /CNW/ -- Arena Solutions, le pionnier de la plate-forme infonuagique complète de développement de produits qui unifie la gestion du cycle de vie du produit (PLM), la gestion du cycle de vie de l'application (ALM), la collaboration de la chaîne d'approvisionnement et les systèmes de gestion de la qualité (QMS), annonce aujourd'hui que le T1 2017 fut un autre trimestre record pour la société, ce qui est attribuable à la croissance vigoureuse soutenue tant en matière d'acquisition de nouveaux clients que d'élargissement de la clientèle actuelle.

La valeur des abonnements de la nouvelle clientèle a augmenté de 86 pour cent au T1 2017 par rapport à la même période en 2016, surpassant ainsi le meilleur trimestre enregistré lors du T4 2016. La société a aussi attiré un nombre record de nouveaux clients -- 59 pour cent de ce qu'elle avait gagné il y a un an --, réussissant plus particulièrement à attirer des entreprises clientes de grande envergure. Au total, le carnet de commandes a connu une hausse de 30 pour cent année après année, alors que la nouvelle annuité nette pour le trimestre a progressé de 134 pour cent, un témoignage considérable de l'adoption rapide que connaît Arena au sein du marché.

Des industries innovatrices de premier plan, comme la haute technologie, les dispositifs médicaux et les produits électroniques grand public, dont 250 clients dans l'univers naissant de l'Internet des objets, se fient à la solution infonuagique d'Arena pour orchestrer le travail de leurs ingénieurs électriques, mécaniques, matériels et logiciels. Leur choix n'est pas uniquement attribuable à la puissance, au caractère abordable, à la simplicité de déploiement et à la facilité d'utilisation du produit, mais aussi au fait qu'il constitue une plate-forme unifiée de développement de tels produits. En conséquence, la clientèle d'Arena jouit d'une visibilité incomparable tant en amont qu'en aval au sein de l'ensemble des parties prenantes pluridisciplinaires de la conformité réglementaire et d'une précision de qualité exacte qui réduit le délai de commercialisation.

Voici quelques-uns des nouveaux clients du T1 2017 :

Advanced ION Beam Technology, Inc. , qui propulse les appareils de haute performance d'une logique de 28 nm et les processeurs de communication pour le monde mobile.

, qui propulse les appareils de haute performance d'une logique de 28 nm et les processeurs de communication pour le monde mobile. Bioptigen , un concepteur de dispositif médical d'imagerie oculaire.

, un concepteur de dispositif médical d'imagerie oculaire. Dedicated Computing , une société technologique mondiale déterminée à résoudre les problèmes commerciaux de sa clientèle par l'entremise de la conception, du développement et du déploiement de solutions technologiques innovantes, tant pour les fabricants d'équipement d'origine que les entreprises.

, une société technologique mondiale déterminée à résoudre les problèmes commerciaux de sa clientèle par l'entremise de la conception, du développement et du déploiement de solutions technologiques innovantes, tant pour les fabricants d'équipement d'origine que les entreprises. Digi International , l'un des principaux fournisseurs au monde de produits et de services indispensables de communication intermachines (M2M) et de connectivité pour l'Internet des objets (IoT).

, l'un des principaux fournisseurs au monde de produits et de services indispensables de communication intermachines (M2M) et de connectivité pour l'Internet des objets (IoT). Fontem US , une entreprise novatrice de biens de consommation qui a développé blu, la marque de cigarette électronique de premier plan, ainsi que Reon, une marque qui traduit un mode de vie énergisant.

, une entreprise novatrice de biens de consommation qui a développé blu, la marque de cigarette électronique de premier plan, ainsi que Reon, une marque qui traduit un mode de vie énergisant. Proterra , un chef de file dans la conception et la fabrication d'autobus électriques sans émissions qui réduisent les coûts d'exploitation de la flotte et qui éliminent la dépendance aux énergies fossiles.

, un chef de file dans la conception et la fabrication d'autobus électriques sans émissions qui réduisent les coûts d'exploitation de la flotte et qui éliminent la dépendance aux énergies fossiles. TearScience, Inc ., qui est voué à l'identification, au diagnostic et au dysfonctionnement de la glande de Meibomius (MGD), la principale cause de sécheresse oculaire, et qui dispose d'une solution homologuée par la FDA restaurant les fonctions de cette glande.

., qui est voué à l'identification, au diagnostic et au dysfonctionnement de la glande de Meibomius (MGD), la principale cause de sécheresse oculaire, et qui dispose d'une solution homologuée par la FDA restaurant les fonctions de cette glande. Tile , le fabricant d'un tout petit moniteur Bluetooth et d'une application facile à utiliser qui aident à retrouver en quelques secondes les objets perdus.

, le fabricant d'un tout petit moniteur Bluetooth et d'une application facile à utiliser qui aident à retrouver en quelques secondes les objets perdus. Vapotherm, l'inventeur d'une thérapie d'injection chauffée à débit élevé par canule nasale.

« Nos clients innovent et fabriquent de produits de grande qualité plus rapidement et à un coût plus faible que jamais grâce à notre solution infonuagique », souligne Mike Etheridge, vice-président aux finances d'Arena. « Il est très gratifiant de constater que nos investissements passés et continus dans de nouveaux produits, dans la fonctionnalité et dans l'interopérabilité sont consacrés par les marchés, mais aussi par nos nouveaux clients et notre clientèle existante, dont l'utilisation continue à enregistrer une croissance record. »

À propos d'Arena Solutions

Arena, l'inventeur du nuage PLM, fournit une plate-forme infonuagique complète de développement de produits qui unifie la gestion du cycle de vie du produit (PLM), la gestion du cycle de vie de l'application (ALM), la collaboration de la chaîne d'approvisionnement et les systèmes de gestion de la qualité (QMS) pour la conception et la fabrication de produits électroniques complexes. Grâce à Arena, les ingénieurs électriques, mécaniques, matériels et logiciels peuvent collaborer avec les équipes de fabrication et d'assurance de la qualité pour gérer leur facturation de matériaux, faciliter les changements de commande d'ingénierie et accélérer la conception des prototypes. Ce faisant, la clientèle d'Arena peut se conformer plus facilement aux normes tout en assurant sa conformité réglementaire, en améliorant la gestion de la formation, en réduisant les coûts, en augmentant la qualité et en réduisant radicalement le délai de commercialisation. Arena s'est classé parmi les 10 premiers fournisseurs PLM et a reporté le prestigieux Design News Golden Mousetrap Award tant en 2016 qu'en 2017. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter http://www.arenasolutions.com.

