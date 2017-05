Hikvision sécurise le Mémorial de l'Holocauste de Miami Beach







Le site commémoratif accueille annuellement des milliers de visiteurs du monde entier

CITY OF INDUSTRY, Californie, le 2 mai 2017 /CNW/ -- Hikvision, chef de file nord-américain reconnu pour ses solutions et produits novateurs de surveillance vidéo, a renforcé la sécurité du Mémorial de l'Holocauste de Miami Beach en Floride grâce à un nouveau système de vidéosurveillance Hikvision.

Fondé il y a 27 ans par des dirigeants communautaires, des survivants de l'Holocauste et des enfants de survivants, le mémorial - qui s'étend sur deux acres de terrain - inclut des monuments et une série de chambres ouvertes en plein air. Les bénévoles, dont des survivants de l'holocauste, mènent des visites guidées et offrent plusieurs programmes éducatifs qui sont ouverts au public.

Le site accueille plus de 130,000 visiteurs chaque année, incluant des milliers d'étudiants et des touristes du monde entier. Les professionnelles et bénévoles éduquent les visiteurs en partageant l'histoire de l'holocauste et les circonstances qui ont conduit à cette période. De plus, le Mémorial offre un environnement solennel et émouvant dans lequel les visiteurs peuvent réfléchir sur leur rôle envers l'humanité, l'intolérance et l'antisémitisme.

La sécurité est un défi sur cet emplacement extérieur complexe, le système de sécurité analogue précédent était « extrêmement périmé » selon Mme Brenda Moxley, directrice de la sécurité communautaire pour la Fédération juive de Miami.

Mme Moxley, maintenant retraitée, était une assistante du FBI pour l'agent spécial responsable de la division de Miami, un agent expert contre le terrorisme. Elle était engagée par la Fédération à titre de conseillère en sécurité pour plus de 120 organismes juifs dans la région de Miami-Dade. Son objectif est d'améliorer la sécurité des infrastructures critiques, la gestion de crise et la formation sécuritaire.

Le système de sécurité Hikvision est crucial afin d'assurer la sécurité du site et de permettre à Mme Moxley de mieux définir et de coordonner un plan de sécurité intégré.

M. Jeffrey He, Président de Hikvision USA Inc., et Hikvision Canada Inc., a exprimé que Hikvision a eu le plaisir de collaborer avec Mme Moxley ainsi que la Fédération juive de Miami. Il a souligné que la Chine se sent liée avec le peuple juif. « Shanghai, une ville située à une heure de proximité du siège social de Hikvision à Hangzhou, été un havre de paix pour plusieurs réfugiés juifs durant l'holocauste, » M. He a souligné. Plus de 25,000 Juifs ont trouvé refuge à Shanghai entre les années 1937 et 1941.

« La protection des gens et des biens est la raison pour laquelle Hikvision est dans ce secteur, » M. He a conclu.

