IQALUIT, le 2 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à une annonce importante en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Joe Savikataaq, ministre des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut.

Date : Mercredi 3 mai 2017



Heure : 14 h 30 HE



Lieu : Assemblée législative du Nunavut

926, chemin Federal

Iqaluit (Nunavut)

