Terumo BCT annonce le lauréat du « Advancing Apheresis Award » 2016 et accepte d'ores et déjà les candidatures pour 2017

LAKEWOOD, Colorado, 2 mai 2017 /PRNewswire/ -- Terumo BCT, un fabricant mondial de dispositifs médicaux, a annoncé aujourd'hui qu'une équipe de l'hôpital universitaire d'Aarhus (AUH), au Danemark, dirigée par Anna-Marie Eller Thomsen, avait remporté le « Advancing Apheresis Award 2016: Solving Venous Access Challenges ». C'est la première qu'une équipe entièrement composée d'infirmières remporte ce prix. Les lauréats entendent utiliser ces fonds pour organiser des manifestations pédagogiques qui s'appuient sur leur réussite dans la mise en oeuvre d'un accès vasculaire périphérique guidé par ultrasons (PUGVA) dans les procédures d'aphérèse.

« Nous sommes très heureux d'avoir remporté le Advancing Apheresis Award, et nous remercions le comité et Terumo BCT d'avoir récompensé notre attachement à l'amélioration permanente de la sécurité et des soins pour nos patients. Cette opportunité nous permettra d'optimiser l'utilisation que nous faisons de l'accès vasculaire périphérique guidé par ultrasons, et de former d'autres praticiens, et elle nous aidera dans la réalisation de notre objectif qui est de figurer parmi les meilleurs centres d'aphérèse dans le monde », explique Anna-Marie Eller Thomsen.

Le Terumo BCT Advancing Apheresis Award, qui en est à sa quatrième année, est le fruit d'une volonté de longue date de soutenir ceux qui améliorent les soins aux patients lors d'une aphérèse thérapeutique et du recueil de cellules. Chaque année, un lauréat est sélectionné par un comité mondial externe réunissant de grands leaders d'opinion. Le choix a reposé sur l'examen des intentions de l'AUH si le prix lui était décerné, sur ses antécédents en termes de leadership pédagogique et sur son écho dans la communauté. Le comité pour l'octroi du prix Terumo BCT 2016 réunissait :

Le professeur Franz Schaefer , MD

, MD Néphrologie pédiatrique, Université de Heidelberg, Allemagne

Paolo Malvezzi , MD

, MD Néphrologie et transplantation, Centre hospitalier universitaire, Grenoble, France

Sheryl McDiarmid, RN , BScN, MEd, MBA

, BScN, MEd, MBA Fondatrice du programme d'accès vasculaire, Ottawa Hospital, Canada

Ed Harris , MS, défenseur des patients

, MS, défenseur des patients Directeur exécutif du Scleroderma Education Project, Madison, WI , Etats-Unis

Chaque année, le « Advancing Apheresis Award » porte sur un thème différent. En 2016, il portait sur les défis de l'accès de la voie veineuse. « Choisir et retenir l'approche adéquate pour l'accès de la voie veineuse est un défi. Améliorer l'accès périphérique peut améliorer l'expérience du patient et du personnel clinique. Nous sommes heureux de récompenser les efforts déployés par les médecins hospitaliers, les médecins et les opérateurs qui continuent d'améliorer ce que vivent les patients et les résultats dont ils bénéficient, et ce, partout dans le monde », explique Monte Smith, vice-président de Global Therapeutic Systems, Terumo BCT.

Pour la première fois depuis la création du « Advancing Apheresis Award », Terumo BCT a inclus un défenseur des patients dans le comité d'examen. Ed Harris est actuellement directeur exécutif et chargé de recherche au département de microbiologie médicale et d'immunologie à l'Université de Wisconsin?Madison. M. Harris a été un patient dans plus de 365 procédures d'aphérèse thérapeutique, toutes réalisées avec un accès de la voie veineuse périphérique.

Terumo BCT accepte d'ores et déjà les candidatures pour le prix 2017, « Bringing Perspective to Cell Collections for Immunotherapy ». Ce programme est ouvert aux professionnels de l'aphérèse, aux médecins hospitaliers et aux chercheurs, ainsi qu'aux développeurs de cellules, de gènes et d'immunothérapie dans le monde entier.

Dates à retenir

1er mai 2017 Réception des candidatures

30 septembre 2017 Date limite pour le dépôt des candidatures

Novembre 2017 Annonce du lauréat

Les candidats intéressés peuvent obtenir davantage d'informations à propos du « Advancing Apheresis Award » sur AdvancingApheresis.com.

A propos de Terumo BCT

Terumo BCT, un leader mondial dans les technologies de composants sanguins, d'aphérèse thérapeutique et cellulaires, est la seule entreprise à disposer d'une combinaison unique de collections d'aphérèse, de technologies manuelles et automatisées de traitement de sang complet et de réduction des germes pathogènes. Nous croyons au potentiel du sang de faire encore plus pour les patients que c'est le cas aujourd'hui. C'est cette conviction qui est derrière notre innovation et qui renforce notre collaboration avec la clientèle.

