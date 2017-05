La Banque Nationale divulguera ses résultats du deuxième trimestre le 31 mai 2017







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (TSX: NA) divulguera ses résultats du deuxième trimestre 2017 vers 6 h 30 le mercredi 31 mai 2017 et tiendra le même jour à 13 h 00 HAE sa conférence téléphonique avec les analystes financiers et les investisseurs institutionnels.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre terminé le 30 avril 2017 :

La conférence téléphonique aura lieu le mercredi 31 mai 2017 à 13 h 00 HAE.

Accès par téléphone en mode écoute seulement : 416 695-7806 / 1 866 862-3930 (Code d'accès : 2448130#).

La conférence sera également diffusée en direct en ligne au www.bnc.ca/relationsinvestisseurs.

Le communiqué trimestriel, les informations financières complémentaires et la présentation seront disponibles au www.bnc.ca/relationsinvestisseurs avant le début de la conférence téléphonique.

Rediffusion de la conférence téléphonique :

L'enregistrement téléphonique sera accessible jusqu'au 29 juin 2017, en composant le 1 800 408-3053 ou le 905 694-9451. Le code d'accès est le 7041610#.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 234 milliards de dollars au 31 janvier 2017, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle emploie plus de 21 000 personnes et est un employeur de choix reconnu. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

