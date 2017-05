La famille Conroy - une nouvelle vie sur une ferme historique







HOYT, NB, le 2 mai 2017 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont fiers de présenter Les producteurs laitiers : des racines pour l'avenir, un livre dans lequel le Nouveau-Brunswick est représenté par la famille Conroy de la ferme Dixon Valleyview à Hoyt, au Nouveau-Brunswick. Le livre, créé à l'occasion du 150e anniversaire du Canada, a pour objectif de mettre en lumière les contributions des producteurs laitiers canadiens à l'édification et à l'essor de notre pays. Il relate l'émergence de la production laitière dans chacune des provinces canadiennes en racontant l'histoire de familles de producteurs laitiers établies depuis des générations.

« Nous nous considérons choyés de posséder cette ferme, qui fait partie de la communauté de Hoyt depuis 247 ans, et de faire partie de son histoire, affirme Kevin Conroy. Chaque propriétaire a contribué à la durabilité et à la croissance de cette ferme, et nous sommes fiers de poursuivre la tradition en produisant du lait de qualité pour les Canadiennes et Canadiens du Nouveau-Brunswick. »

En 2014, lorsqu'ils ont acheté Dixon Valleyview, une ferme vieille d'un siècle, Kevin et sa femme Diana ont réalisé le rêve que caressait Kevin depuis toujours, soit de posséder une ferme laitière. Une fois propriétaires de la ferme, ils ont dû relever le défi de traverser la moitié du pays avec leurs quatre enfants et d'apprendre les rouages de la production laitière. Heureusement, ils ont appris rapidement et aujourd'hui, Kevin et Diana concrétisent leur vision de la ferme dans l'espoir d'encourager d'autres personnes à se joindre à l'industrie. Ils ont labouré les champs, semé des cultures, nettoyé les fossés et les criques sur leur propriété afin d'améliorer leur terre en vue, un jour, de produire eux-mêmes l'ensemble des aliments pour leurs vaches.

« En nourrissant le pays de manière durable, les producteurs laitiers canadiens ont résisté à l'épreuve du temps - ils étaient en effet là bien avant la Confédération - afin de produire du lait canadien de qualité, précise Wally Smith, le président des PLC. Je suis honoré de vous présenter la famille Conroy, dont l'histoire montre un grand amour pour la production laitière et un grand sens de la collectivité. »

Pour lire l'histoire complète de la famille Conroy et de la ferme Dixon Valleyview, visitez le www.producteurslaitiers.ca afin d'obtenir un exemplaire PDF du livre.

