Revenu Québec enregistre un nombre record de déclarations de revenus transmises électroniquement - Plus de 87 % des citoyens ont choisi ImpôtNet Québec

QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Revenu Québec est heureux de constater qu'année après année, les citoyens sont toujours plus nombreux à opter pour la transmission électronique de la déclaration de revenus. En effet, pour la première fois, plus de 5 millions de déclarations de revenus ont été transmises grâce à ImpôtNet Québec pour l'année d'imposition 2016.

Au total, en date du 1er mai, 5 001 000 déclarations de revenus ont été transmises de façon rapide et sécuritaire grâce à ImpôtNet Québec, soit 114 000 déclarations de plus qu'à la date limite l'an dernier. C'est donc 87 % des 5 771 000 déclarations de revenus reçues qui ont transité par ce service cette année, comparativement à 85 % à la date limite l'an dernier.

Ces résultats démontrent l'importance des services en ligne pour les Québécois. La transmission électronique leur permet de recevoir plus rapidement le remboursement auquel ils ont droit, particulièrement s'il est effectué par dépôt direct. L'objectif de Revenu Québec est de transmettre un remboursement ou de délivrer un avis de cotisation dans un délai de 14 jours lorsqu'une déclaration de revenus est transmise par voie électronique, comparativement à 28 jours lorsqu'une déclaration est envoyée par la poste.

La transmission par voie électronique permet aussi de réduire le risque d'erreur. De plus, l'utilisation du service ImpôtNet Québec constitue à la fois un geste écologique et économique, puisqu'elle permet de réduire la consommation de papier et le coût de traitement des déclarations de revenus. En effet, le coût de traitement d'une déclaration transmise électroniquement peut être jusqu'à 28 fois moins élevé que celui d'une déclaration envoyée par la poste.

Fait à noter, en date du 28 avril 2017, 60 % des citoyens qui ont transmis leur déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2016 ont reçu ou recevront prochainement un remboursement, alors que 30 % ont quant à eux un solde à payer.

Revenu Québec souhaite également rappeler aux citoyens qui n'ont pas encore déclaré leurs revenus qu'ils s'exposent à une pénalité pour production tardive de leur déclaration de revenus, s'élevant à 5 % du solde impayé, ainsi qu'à une pénalité additionnelle de 1 % par mois de retard, pour un maximum de 12 mois, en plus des intérêts habituels. Par ailleurs, les particuliers qui déclarent des revenus d'entreprise et leur conjoint ont jusqu'au 15 juin 2017 pour produire leur déclaration de revenus.

