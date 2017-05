Avis aux médias - Un jour avant la grande ouverture d'Outlet Collection Winnipeg







WINNIPEG, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Outlet Collection Winnipeg invite les médias à sa grande ouverture. Les allocutions, accompagnées d'éléments visuels et audio, commenceront à 9 h 30 précises, en présence du premier ministre Brian Pallister, du maire Brian Bowman, du président, Centres commerciaux d'Ivanhoé Cambridge Claude Sirois et du directeur général d'Outlet Collection Winnipeg Dimitrios Cotsianis, qui prononceront chacun un mot de bienvenue. Ace Burpee, coanimateur de l'émission The Ace Burpee Show au 103,1 Virgin Radio, sera le maître de cérémonie.

Plusieurs porte-paroles seront disponibles pour faire des entrevues, dont le conseiller municipal de Winnipeg Marty Morantz et les représentants de Harvard Developments et Forster Projects.

Date : Mercredi 3 mai 2017 Heure d'arrivée : 9 h Cérémonie : 9 h 30 - 10 h, suivi immédiatement de l'ouverture au public Endroit : Outlet Collection Winnipeg, 555 Sterling Lyon Parkway, Winnipeg (Manitoba), Canada

Immédiatement après la cérémonie, les médias seront escortés jusqu'à l'endroit où les visiteurs seront accueillis dans le premier centre commercial de type « outlet » du Manitoba. Il y aura ensuite une distribution de prix et un spectacle.

À propos d'Outlet Collection Winnipeg

Outlet Collection Winnipeg sera le seul centre commercial de type « outlet » du Manitoba. Il proposera sur plus de 37 200 m2 (400 000 pi²) d'espace commercial 100 magasins « outlet » dont des locataires piliers comme Saks OFF Fifth, Old Navy, F21 Red, DSW Designer Shoe Warehouse, Nike et Winners. Située à l'angle du boulevard Kenaston et de la voie rapide Sterling Lyon, cette propriété unique en son genre, conçue spécifiquement pour le marché de Winnipeg, offrira une expérience de magasinage d'un genre nouveau pour tous les goûts et budgets.

