Inondations printanières au Québec - L'UMQ solidaire des communautés sinistrées







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à exprimer son entière solidarité envers les nombreuses communautés aux prises avec des inondations printanières, entre autres dans les régions de la Mauricie, de la Montérégie et de l'Outaouais.

« Je salue le travail admirable des municipalités et des services d'urgence qui travaillent jour et nuit d'arrache-pied pour assurer la sécurité de leurs citoyennes et citoyens, malgré des conditions météorologiques difficiles. Je lève mon chapeau aux mairesses et aux maires qui assument un leadership quotidien dans ces situations difficiles. J'invite par ailleurs mes collègues de partout au Québec à faire preuve de la solidarité qui caractérise bien le milieu municipal et à prêter assistance aux municipalités qui en ont besoin », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny.

La voix des gouvernements de proximité

