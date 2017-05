Sphinx a complété 10 forages sur le projet Green Palladium







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mai 2017) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) est heureuse d'annoncer que dix (10) sondages, totalisant 969 m, ont été complétés sur le projet Green Palladium (le « Projet ») détenu à 100 % par la Société. Ce programme a été élaboré pour tester de nouvelles cibles identifiées grâce au levé héliporté réalisé en 2016 et à l'interprétation géologique des résultats de forages antérieurs. Ces cibles sont situées sur le 'reef' minéralisé déjà retracé sur une longueur de 800 m identifié en 2015 et sur des nouveaux horizons potentiels qui n'ont pas été testés (communiqués de presse du 6 août 2015 et 1 novembre 2016).

Les observations sur les échantillons de carotte des nouveaux sondages ainsi que le décapage en surface d'un nouveau secteur le long du 'reef' minéralisé, ont confirmé la continuité géologique du 'reef' sur une longueur de 800 mètres. En outre, quatre (4) sondages ont été forés au nord du secteur décapé en 2015 qui ont retourné des échantillons minéralisés choisis provenant de l'horizon du 'reef' avec des valeurs de 3,3 g/t, 2,3 g/t et 0,6 g/t Pd et 3,2 %, 3,3% et 0,2 % Cu respectivement (communiqué de presse du 15 janvier 2015). Trois (3) de ces sondages ont intersecté une minéralisation en sulfure semblable à celle du secteur du décapage dans l'horizon du 'reef' ciblé avec des intervalles minéralisés allant jusqu'à trois mètres, (largeur forée seulement). La minéralisation consiste en de la chalcopyrite et de la pyrrhotite semi-massive constituant un stockwork anastomosé variant de 5 % à 30 % en volume. Ces intersections suggèrent une plongée de la minéralisation dans la direction du pendage et vers le nord-est. Un épaississement apparent du 'reef' et de la minéralisation est également observé sur les affleurements en surface. Cette minéralisation est la plus continue intersectée jusqu'à maintenant.

Les échantillons des sondages seront livrés au laboratoire ALS Chemex de Val d'Or, Québec, pour y être analysés. Tous les résultats seront divulgués lorsque les analyses seront complétées et quand la procédure d'assurance et contrôle de la qualité (QA/QC) et l'interprétation des données seront finalisées, vers le début du printemps.

Le Projet se compose de 86 claims (49 km2) et est situé dans la MRC de Pontiac dans le sud-ouest du Québec. Sphinx opère et assume les coûts des sondages estimés à 150 000 $. Le Projet contient également une superficie significative de roches potentiellement zincifères tout comme sur le projet Calumet-Sud où Sphinx et son partenaire SOQUEM ont récemment complété une campagne de 13 sondages, totalisant 1 098,5 mètres (communiqué de presse du 5 avril 2017).

Le programme de forage a été réalisé par Forage G4 de Val-d'Or sous la supervision de Michel Gauthier, Ph. D. (géo, et un administrateur de la Société) et Robin N. Adair, M.Sc. (P.Geol., géo, et membre du Comité consultatif de la Société).

Les données techniques qui figurent dans le présent communiqué ont été approuvées par Normand Champigny, président et chef de la direction de Sphinx et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Au sujet du Québec

Classé au 6e rang mondial, le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde. Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement.

Au sujet de Sphinx

Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration au Québec, une province canadienne qui est reconnue à l'échelle mondiale comme une juridiction minière attrayante.

