Tembec publie les résultats financiers de son deuxième trimestre terminé le 25 mars 2017

MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Tembec a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 387 millions $ au trimestre terminé le 25 mars 2017, comparativement aux 380 millions $ enregistrés à la même période de l'an dernier. La Compagnie a réalisé un bénéfice net de 24 millions $ (0,24 $ par action) pour le trimestre de mars 2017, comparativement à un bénéfice net de 27 millions $ (0,27 $ par action) au trimestre de mars 2016. Le trimestre de l'exercice précédent incluait un gain hors caisse de 27 millions $ lié à la conversion de la dette libellée en dollars US. Le trimestre de mars 2017 inclut un gain hors caisse de 7 millions $ lié à la conversion de la dette libellée en dollars US. Le bénéfice d'exploitation avant amortissement et autres éléments (BAIIA ajusté) a été de 54 millions $ pour les trois mois terminés le 25 mars 2017, comparativement au BAIIA ajusté de 36 millions $ enregistré au trimestre correspondant de l'an passé et au BAIIA ajusté de 34 millions $ du trimestre précédent.

Résultats par secteur d'activité

Durant le trimestre terminé le 25 mars 2017, le secteur des pâtes de cellulose de spécialités a produit un BAIIA ajusté de 28 millions $ et un chiffre d'affaires de 120 millions $, comparativement à un BAIIA ajusté de 10 millions $ et à un chiffre d'affaires de 103 millions $ au trimestre de décembre 2016. Le chiffre d'affaires des pâtes a augmenté de 15 millions $ suite à la hausse des expéditions. Les prix de vente déclarés en dollars canadiens pour les catégories de spécialités ont augmenté de 7 $ la tonne métrique. Alors que les prix en euros des pâtes de spécialités à l'usine de Tartas ont augmenté d'environ 6 %, cela a été en grande partie atténué par un euro plus faible et une baisse de la valeur de la gamme de produits vendus à l'usine de pâtes à Témiscaming. Dans l'ensemble, les prix de vente en dollars canadiens ont été relativement inchangés d'un trimestre à l'autre. L'augmentation de 43 $ la tonne métrique du prix de vente de viscose et autres catégories était due à la hausse des prix de vente en dollars US. Les expéditions ont représenté 86 % de la capacité comparativement à 73 % au cours du trimestre de décembre 2016. Au cours du trimestre de décembre 2016, l'usine de pâtes de cellulose de spécialités de Tartas a été en arrêt pendant 11 jours en raison des travaux d'entretien majeurs. Ceux-ci se produisent à intervalle de 18 mois. L'usine de pâtes de cellulose de spécialités de Témiscaming a également encouru un arrêt pour des travaux d'entretien planifiés de deux jours. Il n'y a eu aucun arrêt pour des travaux d'entretien au trimestre de mars 2017. Par conséquent, les deux usines de pâtes ont produit 14 600 tonnes métriques de plus au trimestre de mars 2017. Les coûts de fabrication ont diminué de 17 millions $ d'un trimestre à l'autre, incluant 5 millions $ pour le matériel d'entretien et 10 millions $ d'absorption des coûts fixes liés à l'augmentation de la productivité susmentionnée. Le BAIIA ajusté des produits chimiques a augmenté de 1 million $.

Le secteur des produits forestiers a inscrit un BAIIA ajusté de 10 millions $ et un chiffre d'affaires de 110 millions $ au trimestre terminé le 25 mars 2017, comparativement à un BAIIA ajusté de 9 millions $ et à un chiffre d'affaires de 113 millions $ au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires du bois d'oeuvre de SPÉ a diminué de 3 millions $ par suite d'une baisse des expéditions, partiellement compensée par une hausse des prix. Pendant le trimestre de mars 2017, le prix repère du bois d'oeuvre débits toutes longueurs a augmenté de 23 $ US par mpmp tandis que celui du bois de colombage s'est apprécié de 33 $ US par mpmp. Les devises n'ont pas été un facteur important, le dollar canadien s'étant situé en moyenne à 0,755 $ US, une hausse de 0,5 % par rapport à 0,751 $ US au trimestre précédent. L'effet combiné sur les prix de vente en dollars canadiens a été une augmentation de 28 $ par mpmp, ce qui a augmenté le BAIIA ajusté de 5 millions $. Les expéditions de bois d'oeuvre ont atteint 87 % de la capacité, par rapport à 95 % au trimestre précédent. Le coût au comptant du bois d'oeuvre de SPÉ a augmenté de 3 millions $, principalement pour la fibre achetée.

Le secteur des pâtes à papier a produit un BAIIA ajusté de 9 millions $ et un chiffre d'affaires de 85 millions $ pour le trimestre terminé le 25 mars 2017, comparativement à un BAIIA ajusté de 7 millions $ et à un chiffre d'affaires de 83 millions $ pour le trimestre de décembre 2016. L'augmentation du chiffre d'affaires de 2 millions $ était due à la hausse des prix de vente et des expéditions. Le prix repère (livrée en Chine) de la pâte kraft d'eucalyptus blanchie (BEK) a augmenté de 77 $ US la tonne métrique. Les prix en dollars US pour les pâtes à haut rendement ont suivi une tendance similaire, mais moins prononcée, augmentant de 10 $ US la tonne métrique d'un trimestre à l'autre. Globalement, les prix de vente moyens pour les ventes externes en dollars canadiens ont augmenté de 11 $ la tonne métrique, augmentant le BAIIA ajusté de 1 million $. Les expéditions de pâtes ont atteint 95 % de la capacité aux deux trimestres. Les deux usines ont produit 6 800 tonnes métriques de plus que le trimestre précédent et les coûts de fabrication étaient relativement inchangés.

Le secteur des papiers a produit un BAIIA ajusté de 16 millions $ et un chiffre d'affaires de 96 millions $ au cours du trimestre terminé le 25 mars 2017, comparativement à un BAIIA ajusté de 17 millions $ et à un chiffre d'affaires de 96 millions $ au trimestre de décembre 2016. Il n'y a pas eu de changements importants aux expéditions ou aux prix d'un trimestre à l'autre. Le prix repère en dollars US pour le carton blanchi couché a été inchangé d'un trimestre à l'autre. Globalement, les prix de vente moyens pour le carton blanchi couché ont diminué de 22 $ la tonne métrique, diminuant le BAIIA ajusté de 1 million $. Les expéditions de carton blanchi couché ont représenté 106 % de la capacité, comparativement à 101 % au trimestre précédent. Les coûts de fabrication ont augmenté de 2 millions $. Le prix repère en dollars US du papier journal a été inchangé d'un trimestre à l'autre. L'usine de papier journal a connu une gamme de produits vendus moins favorable et les prix en dollars US ont diminué de 8 $ US la tonne métrique. Globalement, le prix de vente moyen pour le papier journal a diminué de 14 $ la tonne métrique, réduisant le BAIIA ajusté de 1 million $. Les expéditions de papier journal ont représenté 79 % de la capacité, comparativement à 82 % au trimestre précédent. Les coûts ont augmenté de 2 millions $, principalement pour l'énergie électrique.

Dépôts douaniers sur le bois d'oeuvre

Le 24 avril 2017, le U.S. Department of Commerce (USDOC) a fait part de sa décision préliminaire concernant les droits compensateurs et a imposé un droit provisoire au taux de 19,88 % sur les expéditions de bois d'oeuvre de la Compagnie vers les États-Unis. La Compagnie, d'autres producteurs canadiens de bois d'oeuvre ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, sont grandement en désaccord avec la décision préliminaire émise par le USDOC. La Compagnie a l'intention de défendre vigoureusement sa position sur cette question. De plus amples détails sont fournis dans la section Événement postérieur à la date du bilan des documents trimestriels de mars 2017 de la Compagnie.

Perspectives

Dans l'ensemble, les résultats du trimestre de mars 2017 ont dépassé les attentes puisque les quatre secteurs d'activité ont généré des résultats d'exploitation supérieurs aux prévisions. Les devises n'ont pas été un facteur important, le dollar canadien ayant augmenté de 0,5 % en moyenne par rapport au dollar US au trimestre de mars 2017.

La hausse de 18 millions $ du BAIIA ajusté pour le secteur des pâtes de cellulose de spécialités était largement attendue. La combinaison d'une maintenance réduite, d'une productivité plus élevée et de prix plus élevés pour certaines catégories de spécialités et de viscose ont tous contribué à des marges de BAIIA ajusté au-delà de 25 % pour le trimestre. Bien que la Compagnie prévoie des résultats continus et solides de ce secteur d'activité, les résultats financiers de juin 2017 seront touchés par les travaux d'entretien majeurs prévus à l'usine de Témiscaming au mois de mai. Les marchés du bois d'oeuvre ont continué à bien performer et les prix ont augmenté d'un trimestre à l'autre. L'annonce récente de la décision préliminaire sur les droits compensateurs aura un impact sur les résultats financiers et les liquidités de la Compagnie au cours des prochains exercices. Une décision préliminaire sur les droits antidumping est prévue au cours du trimestre de juin. La Compagnie prévoit qu'une portion des droits compensateurs et des droits antidumping sera transférée aux consommateurs sous la forme de hausse de prix du bois d'oeuvre. La mise en oeuvre des dépôts de droits compensateurs et de droits antidumping entraînera vraisemblablement une plus grande volatilité à mesure que les producteurs canadiens s'adapteront aux circonstances changeantes. Les résultats du secteur des pâtes à papier continuent de dépasser les attentes. La nouvelle capacité de pâtes BEK anticipée a augmenté à un rythme plus lent que prévu initialement. Cependant, cette nouvelle capacité arrivera éventuellement, exerçant une pression sur le marché des pâtes à papier de feuillus. Le secteur des papiers a généré un BAIIA ajusté de 16 millions $, ce qui représente un autre trimestre solide pour le secteur qui devrait continuer à bien performer. Le marché du carton blanchi couché est bien équilibré entraînant une continuité dans la stabilité des prix. Le marché du papier journal continue son déclin dans la demande et exigera d'autres réductions de capacité afin d'équilibrer le marché.

Avec un BAIIA ajusté de douze mois de 171 millions $, y compris une charge de rémunération à base d'actions de 8 millions $, la Compagnie a continué de démontrer l'impact positif sur les marges du projet de cogénération de Témiscaming ainsi que d'autres initiatives de réduction des coûts et d'amélioration de productivité. La Compagnie continuera de se concentrer sur des éléments contrôlables tels que les coûts et les éléments du fonds de roulement dans le but d'améliorer les marges d'exploitation. Alors que les dépôts de droits compensateurs et de droits antidumping auront une incidence sur les flux de trésorerie futurs, la liquidité relativement élevée de la Compagnie combinée à l'amélioration anticipée des marges l'ont placé dans une bonne position pour continuer à réduire son niveau d'endettement et à procéder à des dépenses en immobilisations qui permettront des réductions de coûts.

Tembec est une société de fabrication de produits forestiers - bois, pâtes, papier et cellulose de spécialités - et un leader mondial en gestion des ressources forestières durable. Les principales opérations sont au Canada et en France. Avec des ventes annuelles d'environ 1,5 milliard de dollars, Tembec compte quelque 3 000 employés et est inscrite au TSX (TMB). Le rapport intégral, comprenant le Rapport de gestion intermédiaire, les états financiers intermédiaires et les notes afférentes pour le trimestre terminé le 25 mars 2017, sont accessibles sur le site Web de Tembec, à www.tembec.com ou sur le site de SEDAR, à www.sedar.com.

Les données financières de la Compagnie ont été préparées conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par le Conseil des normes comptables internationales (IASB). Toutes les données financières sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Toute mention de données trimestrielles renvoie aux trimestres de l'exercice financier de Tembec. Le BAIIA ajusté et certaines des mesures financières présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas reconnus par les IFRS. N'ayant pas de signification prescrite par les IFRS, elles peuvent ne pas se prêter à la comparaison avec des mesures semblables présentées par d'autres entreprises. Les mesures financières non reconnues par les IFRS sont définies à la section Définitions du Rapport de gestion intermédiaire.

Le présent communiqué comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations ont trait notamment, sans s'y limiter, aux objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions du futur formulés par la Compagnie ou la direction, et peuvent être exprimées par des mots tels « prévoir », « pouvoir », « vouloir », « estimer », « s'attendre » et « projeter », la forme négative de telles expressions ou des mots ou expressions similaires. De telles déclarations prospectives sont fondées sur certaines estimations ou analyses faites par la Compagnie à la lumière de son expérience, d'information qui lui est disponible et de sa perception des développements futurs. Ces déclarations comportent différents risques et incertitudes incluant, mais sans en exclure d'autres, des changements touchant les taux de change, les prix de vente des produits, les coûts des matières premières et les coûts d'exploitation ainsi que d'autres facteurs indiqués dans les dépôts périodiques de la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières, incluant sous la section « facteurs de risque » de la plus récente Notice annuelle de la Compagnie. Elles comportent différents risques et incertitudes, dont de nombreux que la Compagnie ne maîtrise pas, de sorte que les initiatives et résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus aux présentes. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Compagnie en date des présentes et demeurent sujettes à changement après cette date. La Compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser une déclaration prospective quelle qu'elle soit, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, à moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.



TEMBEC INC.

BILANS CONSOLIDÉS

(non audités) (en millions de dollars canadiens)











25 mars

2017

24 sept.

2016











ACTIFS







Actifs à court terme :









Trésorerie et équivalents de trésorerie 55 $ 44 $

Trésorerie soumise à restrictions 2

2



Créances clients et autres débiteurs 147

153



Stocks (note 3) 305

273



Charges payées d'avance 8

9



Actifs classés comme détenus en vue de la vente (note 4) -

10



517

491











Immobilisations corporelles (note 5) 628

639

Actifs biologiques 3

3

Avantages sociaux futurs aux employés 40

23

Autres actifs 7

2

Actifs d'impôt différé 3

2



1 198 $ 1 160 $









PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES







Passifs à court terme :









Emprunts bancaires d'exploitation (note 6) 4 $ 7 $

Dettes fournisseurs, autres créditeurs et charges à payer 215

193



Intérêts à payer 13

13



Impôts sur les bénéfices à payer 1

-



Provisions 2

4



Tranche à court terme de la dette à long terme (note 7) 5

22



Passifs classés comme détenus en vue de la vente (note 4) -

1



240

240











Dettes à long terme (note 7) 688

679

Provisions 12

12

Avantages sociaux futurs aux employés 136

169

Autres passifs à long terme 1

1



1 077

1 101

Capitaux propres :









Capital-actions (note 8) 568

568



Cumul des autres éléments du résultat global 10

15



Déficit (457)

(524)



121

59



1 198 $ 1 160 $

Événement postérieur à la date du bilan (note 15)



Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés intermédiaires.



TEMBEC INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU BÉNÉFICE NET (DE LA PERTE NETTE)

Trimestres et six mois terminés le 25 mars 2017 et le 26 mars 2016

(non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trimestres Six mois

2017

2016

2017

2016

Chiffre d'affaires 387 $ 380 $ 757 $ 734 $ Fret et autres déductions 47

49

93

96

Coût des ventes (excluant l'amortissement) 266

279

536

543

Frais généraux, d'administration et de vente 16

16

32

31

Rémunération à base d'actions 4

-

8

(1)

Amortissement 13

13

25

25

Autres éléments (note 9) -

-

1

1

Bénéfice d'exploitation 41

23

62

39



















Intérêts, change et autres 20

22

36

39

Perte (gain) de change sur la dette à long terme (7)

(27)

9

(3)

Frais (produits) financiers nets (note 10) 13

(5)

45

36

Bénéfice avant impôts sur les bénéfices 28

28

17

3



















Charge d'impôts sur les bénéfices (note 11) 4

1

2

4

Bénéfice net (perte nette) 24 $ 27 $ 15 $ (1) $ Bénéfice (perte) de base et dilué(e) en dollars par action (note 8) 0,24 $ 0,27 $ 0,15 $ (0,01) $



TEMBEC INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

Trimestres et six mois terminés le 25 mars 2017 et le 26 mars 2016

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Trimestres Six mois

2017

2016

2017

2016

Bénéfice net (perte nette) 24 $ 27 $ 15 $ (1) $ Autres éléments du résultat global, nets des impôts sur les bénéfices :

















Éléments qui ne seront jamais reclassés au bénéfice (perte) :



















Régimes de retraite à prestations définies et autres régimes d'avantages sociaux (note 12) 4

(33)

54

(24)





Charge d'impôts sur les bénéfices -

-

(2)

-



4

(33)

52

(24)

Élément qui peut être reclassé au bénéfice (perte) lors de périodes futures :

















Écarts de change relatifs à des établissements à l'étranger 5

(4)

(5)

(1)

Autres éléments du résultat global 9

(37)

47

(25)

Total du résultat global 33 $ (10) $ 62 $ (26) $

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés intermédiaires







TEMBEC INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES





Trimestres et six mois terminés le 25 mars 2017 et le 26 mars 2016

(non audités) (en millions de dollars canadiens)







Trimestres Six mois

2017

2016

2017

2016

Capital-actions 568 $ 568 $ 568 $ 568 $ Cumul des autres éléments du résultat global :

















Solde - début de la période 5 $ 19 $ 15 $ 16 $

Écarts de change relatifs à des établissements à l'étranger 5

(4)

(5)

(1)



Solde - fin de la période 10 $ 15 $ 10 $ 15 $ Déficit :

















Solde - début de la période (485) $ (532) $ (524) $ (513) $

Bénéfice net (perte nette) pour la période 24

27

15

(1)



Autres éléments du résultat global :



















Régimes de retraite à prestations définies et autres régimes d'avantages sociaux (note 12) 4

(33)

54

(24)





Charge d'impôts sur les bénéfices -

-

(2)

-

Solde - fin de la période (457) $ (538) $ (457) $ (538) $ Capitaux propres 121 $ 45 $ 121 $ 45 $

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés intermédiaires.



TEMBEC INC.

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Trimestres et six mois terminés le 25 mars 2017 et le 26 mars 2016

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Trimestres Six mois

2017

2016

2017

2016

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

















Bénéfice net (perte nette) 24 $ 27 $ 15 $ (1) $

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :



















Amortissement 13

13

25

25





Frais (produits) financiers nets (note 10) 13

(5)

45

36





Conversion de devises et frais bancaires (1)

(3)

(1)

(3)





Charge d'impôts sur les bénéfices (note 11) 4

1

2

4





Remboursement (paiement) des impôts sur les bénéfices (2)

2

(4)

-





Écart entre les cotisations en trésorerie et la charge sur les avantages sociaux futurs aux employés -

(1)

1

(2)





Rémunération à base d'actions 4

-

8

(1)





Autres (2)

1

(4)

(1)



53

35

87

57

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement :

















Créances clients et autres débiteurs (6)

4

7

16



Stocks (37)

(43)

(31)

(47)



Charges payées d'avance -

(1)

-

(1)



Dettes fournisseurs, autres créditeurs et charges à payer 31

8

21

3



(12)

(32)

(3)

(29)



41

3

84

28

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :

















Déboursés relatifs aux immobilisations corporelles (9)

(7)

(23)

(18)



Produit de la vente de la scierie de Senneterre (note 4) -

-

8

-



Variation de la trésorerie soumise à restrictions -

4

-

(4)



(9)

(3)

(15)

(22)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :

















Remboursements de la facilité de crédit -

-

-

(105)



Produit de la nouvelle facilité de crédit -

-

-

61



Variation des emprunts bancaires d'exploitation (16)

8

(9)

6



Augmentation de la dette à long terme (note 7) -

2

-

80



Remboursements de la dette à long terme (note 7) (1)

(2)

(18)

(3)



Intérêts versés (4)

(5)

(30)

(30)



(21)

3

(57)

9



11

3

12

15

Gain (perte) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus en devises étrangères 1

-

(1)

-

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 12

3

11

15



















Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 43

33

44

21

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période 55 $ 36 $ 55 $ 36 $

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés intermédiaires



TEMBEC INC.

INFORMATION CONSOLIDÉE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Trimestres terminés le 25 mars 2017 et le 26 mars 2016

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Trimestre terminé le 25 mars 2017

Produits

forestiers Pâtes de

cellulose de

spécialités Pâtes à

papier Papiers Corporatif Élimi-

nations

Consolidés Chiffre d'affaires :





























Externe 94 $ 120 $ 77 $ 96 $ - $ - $ 387 $

Interne 16

-

8

-

1

(25)

-



110

120

85

96

1

(25)

387































Fret et autres déductions 11

10

16

10

-

-

47

Coût des ventes 86

78

58

68

1

(25)

266

Frais généraux, d'administration et de vente 3

4

2

2

5

-

16

Rémunération à base d'actions -

-

-

-

4

-

4

Bénéfice (perte) avant les éléments suivants (BAIIA ajusté) : 10

28

9

16

(9)

-

54



Amortissement 2

7

3

1

-

-

13



Autres éléments (note 9) -

-

-

-

-

-

-

Bénéfice (perte) d'exploitation 8 $ 21 $ 6 $ 15 $ (9) $ - $ 41 $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 1 $ 2 $ - $ 2 $ 1 $ - $ 6 $ Total des actifs 189 $ 674 $ 128 $ 153 $ 54 $ - $ 1 198 $ Total des passifs 58 $ 268 $ 45 $ 72 $ 634 $ - $ 1 077 $









Trimestre terminé le 26 mars 2016

Produits

forestiers Pâtes de

cellulose de

spécialités Pâtes à papier Papiers Corporatif Élimi-

nations

Consolidés Chiffre d'affaires :





























Externe 90 $ 119 $ 69 $ 102 $ - $ - $ 380 $

Interne 18

1

8

-

1

(28)

-



108

120

77

102

1

(28)

380































Fret et autres déductions 10

11

16

12

-

-

49

Coût des ventes 94

88

58

66

1

(28)

279

Frais généraux, d'administration et de vente 3

4

1

3

5

-

16

Rémunération à base d'actions -

-

-

-

-

-

-

Bénéfice (perte) avant les éléments suivants (BAIIA ajusté) : 1

17

2

21

(5)

-

36



Amortissement 2

7

3

1

-

-

13



Autres éléments (note 9) -

-

-

-

-

-

-

Bénéfice (perte) d'exploitation (1) $ 10 $ (1) $ 20 $ (5) $ - $ 23 $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 1 $ 4 $ 1 $ 1 $ - $ - $ 7 $ Total des actifs 196 $ 688 $ 140 $ 172 $ 12 $ - $ 1 208 $ Total des passifs 56 $ 255 $ 30 $ 81 $ 741 $ - $ 1 163 $



TEMBEC INC.

INFORMATION CONSOLIDÉE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Six mois terminés le 25 mars 2017 et le 26 mars 2016

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Six mois terminés le 25 mars 2017

Produits

forestiers Pâtes de

cellulose de

spécialités Pâtes à

papier Papiers Corporatif Élimi-

nations

Consolidés Chiffre d'affaires :





























Externe 190 $ 223 $ 152 $ 192 $ - $ - $ 757 $

Interne 33

-

16

-

2

(51)

-



223

223

168

192

2

(51)

757































Fret et autres déductions 22

19

32

20

-

-

93

Coût des ventes 176

158

117

134

2

(51)

536

Frais généraux, d'administration et de vente 6

8

3

5

10

-

32

Rémunération à base d'actions -

-

-

-

8

-

8

Bénéfice (perte) avant les éléments suivants (BAIIA ajusté) : 19

38

16

33

(18)

-

88



Amortissement 3

14

6

2

-

-

25



Autres éléments (note 9) -

-

-

-

1

-

1

Bénéfice (perte) d'exploitation 16 $ 24 $ 10 $ 31 $ (19) $ - $ 62 $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 4 $ 5 $ 2 $ 4 $ 1 $ - $ 16 $ Total des actifs 189 $ 674 $ 128 $ 153 $ 54 $ - $ 1 198 $ Total des passifs 58 $ 268 $ 45 $ 72 $ 634 $ - $ 1 077 $









Six mois terminés le 26 mars 2016

Produits

forestiers Pâtes de

cellulose de

spécialités Pâtes à

papier Papiers Corporatif Élimi-

nations

Consolidés Chiffre d'affaires :





























Externe 183 $ 227 $ 128 $ 196 $ - $ - $ 734 $

Interne 35

2

17

-

2

(56)

-



218

229

145

196

2

(56)

734































Fret et autres déductions 22

21

30

23

-

-

96

Coût des ventes 190

163

113

131

2

(56)

543

Frais généraux, d'administration et de vente 6

9

2

5

9

-

31

Rémunération à base d'actions -

-

-

-

(1)

-

(1)

Bénéfice (perte) avant les éléments suivants (BAIIA ajusté) : -

36

-

37

(8)

-

65



Amortissement 3

14

6

2

-

-

25



Autres éléments (note 9) -

-

-

-

1

-

1

Bénéfice (perte) d'exploitation (3) $ 22 $ (6) $ 35 $ (9) $ - $ 39 $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 3 $ 9 $ 3 $ 2 $ - $ - $ 17 $ Total des actifs 196 $ 688 $ 140 $ 172 $ 12 $ - $ 1 208 $ Total des passifs 56 $ 255 $ 30 $ 81 $ 741 $ - $ 1 163 $

SOURCE Tembec

