Le ministre de l'Innovation du Canada a rencontré le secrétaire au Commerce des États?Unis







LOS ANGELES, CA, le 2 mai 2017 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a rencontré hier pour la première fois son homologue américain, le secrétaire au Commerce Wilbur Ross.

L'énoncé suivant résume la discussion qu'ils ont eue lors de leur rencontre à Los Angeles:

Le ministre Bains a exposé au secrétaire Ross les bénéfices importants qui ont résulté de l'intégration étroite des économies américaine et canadienne. Ce partenariat bilatéral crée des emplois pour des millions d'Américains et de Canadiens. On estime à près de neuf millions, le nombre d'emplois aux États?Unis qui dépendent des échanges commerciaux et des investissements avec le Canada.

Le Canada achète aux États-Unis plus que tout autre pays -- y compris l'Union européenne, le Mexique, la Chine et le Japon. Nous sommes le client numéro un de la majorité des États américains et l'un des trois principaux clients pour les 48 États.

Le ministre Bains a indiqué que la taxe inéquitable imposée sur le bois d'oeuvre canadien contribuerait à augmenter les coûts pour les familles américaines qui veulent bâtir ou rénover des maisons. Et il a déclaré que tout resserrement à la frontière aurait un effet négatif sur l'emploi dans les deux pays. Le ministre Bains a indiqué qu'il militerait fermement en faveur des intérêts du Canada et se porterait à la défense des emplois de la classe moyenne des deux côtés de la frontière.

Le ministre Bains a conclu son entretien en déclarant qu'il espérait pouvoir continuer de collaborer avec le secrétaire Ross dans l'avenir.

