L'AMC remet les prix d'excellence VDMD 2017 à Dominion Diamond et à Vale

Les sociétés sont récompensées pour leurs projets miniers durables et novateurs

OTTAWA, le 2 mai 2017 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) a remis les prix d'excellence Vers le développement minier durableMD (VDMDMD) 2017 à la mine de diamants Ekati de Dominion Diamond Corporation et à la mine Voisey's Bay de Vale Newfoundland and Labrador ltée pour leurs projets novateurs visant la durabilité. Dominion Diamond et Vale se sont vu offrir les prix hier, à l'occasion du gala de l'ICM à Montréal.

« Les sociétés Dominion Diamond et Vale ont reçu les prix d'excellence VDMD pour avoir montré comment d'importantes sociétés minières intègrent la durabilité dans tous les volets de leurs activités, de la transformation de la gestion des déchets sur le site à la manière d'expédier les produits sur le marché, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Nous félicitons ces deux sociétés, qui ont trouvé de nouvelles manières de protéger l'environnement et de préserver les cultures traditionnelles des communautés autochtones, et qui ont encouragé d'autres entreprises à suivre leurs traces. »

Les prix d'excellence VDMD, qui existent depuis 2014, comprennent le prix VDMD en excellence environnementale et le prix VDMD en engagement communautaire.

GAGNANT DU PRIX VDMD EN EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 2017

Dominion Diamond : Transformer la gestion des déchets

En 2013, Dominion Diamond Corporation a fait l'acquisition de la mine de diamants Ekati dans les Territoires du Nord-Ouest. Depuis, la société travaille à transformer la gestion des déchets sur place afin d'accroître la durabilité et de restreindre les effets sur l'environnement. Les diverses mesures prises au fil des ans ont réduit de façon importante les déchets et la production de gaz à effet de serre (GES) de la mine, ce qui a incité des communautés et d'autres sociétés minières de la région à suivre l'exemple de Dominion.

En 2013, la société a commencé à se procurer des produits respectueux de l'environnement pour la mine, par exemple des sacs à ordures à base d'huile de maïs, des contenants alimentaires faits de sucre de canne ainsi que des ustensiles jetables compostables, afin de diminuer la quantité de plastique riche en chlore éliminé dans l'incinérateur à ordures. Elle a ensuite restreint l'incinération au papier et aux déchets organiques, et lancé une campagne de sensibilisation à la gestion et à la ségrégation des déchets échelonnée sur deux ans à l'intention de l'ensemble de son personnel. Des articles comme les chiffons graisseux, le verre, le plastique, les canettes et autres produits recyclables sont recueillis à la mine et expédiés en vue de leur recyclage ou de leur élimination. Ces mesures ont permis d'éviter l'incinération de près de 75 000 kg de plastique et de quelque 193 000 kg de chiffons graisseux, ce qui a réduit les émissions des deux incinérateurs de la mine, qui se maintiennent bien en deçà des lignes directrices fédérales.

En 2015, Dominion a installé un composteur en contenants, une première pour une mine du Nord canadien. Maintenant, environ la moitié des déchets organiques issus de la mine Ekati sont compostés. Au terme de l'année 2016, plus de 67 000 kg de déchets organiques avaient été détournés, ce qui a réduit de 210 tonnes d'équivalent CO 2 les émissions de GES, et de 74 000 litres la consommation de carburant diesel. Grâce à son composteur en contenants, Dominion arrive souvent à arrêter complètement un de ses incinérateurs, ou les deux, ce qui a permis de réduire d'environ 25 % la consommation d'eau de récurage.

Plus récemment, en 2016, Dominion a lancé une étude en vue d'évaluer l'utilisation de compost produit sur place pour des initiatives de restauration dans le but d'ajouter des nutriments à la kimberlite traitée et de favoriser la croissance de la végétation. Si cette étude donne des résultats favorables, elle créera une nouvelle occasion de transformer des déchets produits sur place en un puissant outil de restauration.

« Chez Dominion, nous prenons notre responsabilité environnementale au sérieux, comme en témoigne notre programme de gestion des déchets, et nous sommes honorés d'être récompensés pour ces efforts, a déclaré Brendan Bell, chef de la direction de Dominion Diamond Corporation. Nous sommes particulièrement fiers de nos équipes qui ont travaillé si fort pour transformer la gestion des déchets sur place et ainsi réduire les émissions, améliorer la durabilité et protéger l'environnement. »

GAGNANT DU PRIX VDMD EN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 2017

Vale : Un programme d'expédition reconnaît le lien des Inuits à la banquise côtière

Les Innus et Inuits de la côte Nord du Labrador entretiennent un lien culturel étroit avec la banquise côtière. En hiver, la glace leur permet de transporter leurs récoltes et d'accéder à d'autres communautés côtières. Pour sa mine et son concentrateur de Voisey's Bay installés dans la région, Vale se sert de la route de navigation d'Anaktalak Bay pour expédier ses produits et se réapprovisionner. Les priorités pour la société et les communautés locales consistent à veiller à ce que les expéditions s'immiscent le moins possible dans le mode de vie autochtone traditionnel, mais aussi que les résidents puissent traverser en toute sécurité la voie tracée par le navire. Depuis plus de dix ans, Vale, les communautés locales et les parties prenantes collaborent afin d'atteindre ces objectifs, ce qui a permis d'innover en matière de technologies et d'approches.

Plusieurs années avant le début de l'exploitation de sa mine à Voisey's Bay, Vale et la Labrador Inuit Association (désormais le gouvernement du Nunatsiavut) ont élaboré une entente d'expédition reposant sur des connaissances inuites traditionnelles et nécessitant la participation des Autochtones pour sa mise en oeuvre. Le programme d'expédition hivernale a été lancé en 2005, lorsque les installations de Voisey's Bay sont devenues opérationnelles. En 2007, Vale a passé en revue son programme. En réaction aux commentaires des communautés locales, la société a mis en oeuvre des moyens de réduire le temps nécessaire pour traverser de façon sécuritaire la voie d'expédition. Vale a travaillé avec Sikumiut Environmental Management, une entreprise inuite locale chargée par la société minière de surveiller et de soutenir son programme d'expédition hivernale, en vue de concevoir un ponton flottant. Un prototype a été testé avec succès, et un système complet a été mis en oeuvre en 2008. Les pontons sont déployés à des endroits clés le long de la voie d'expédition fraîchement tracée, qui s'étend sur 40 km. Des indicateurs et panneaux réfléchissants sont postés le long de la voie pour assurer la sécurité de la traversée. Lorsque la voie gèle, des « pontons de glace » supplémentaires sont installés à d'autres endroits. Une fois que des points de traverse sûrs sont établis, un système de communication multiple informe les résidents de leur emplacement et des activités d'expédition à prévoir.

Les rétroactions des communautés ont joué un rôle de premier plan dans le succès du programme, en plus d'avoir influé sur d'autres aspects de l'entente. À titre d'exemple, deux périodes de six semaines de non-expédition sont prévues, l'une à l'automne, lorsque la glace se forme, et l'autre au printemps, lorsqu'elle se rompt. Des périodes de non-expédition sont également prévues en fonction des conditions météorologiques et des jours fériés.

« Nous sommes touchés et honorés de recevoir le prix VDMD en engagement communautaire, a affirmé Jennifer Maki, directrice générale de Vale Base Metals et chef de la direction de Vale Canada. Ce prix revient tout autant aux communautés innues et inuites de la côte Nord du Labrador. Grâce à leur engagement à l'égard de la collaboration et des échanges positifs, nous avons pu trouver avec elles des solutions novatrices qui répondent aux besoins de toutes les personnes concernées. »

Cette année, 20 nominations ont été soumises par des sociétés minières membres de l'initiative VDMDMD, un programme basé sur le rendement dans lequel les sociétés minières évaluent, gèrent et publient leurs résultats en lien avec leurs responsabilités environnementales et sociales. Le comité de sélection, composé de membres du Groupe consultatif des communautés d'intérêts de l'AMC (GCCI), a choisi les finalistes et les gagnants en fonction de critères comme l'innovation, la participation et l'engagement communautaires ainsi que les résultats des projets. Le rendement VDMD a également servi d'indicateur de l'engagement continu à l'égard de la responsabilité sociétale.

Pour obtenir plus de renseignements sur les prix d'excellence VDMD et les lauréats précédents, visitez la page mining.ca/fr/prix-dexcellence-vdmd.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique et de pétrole extrait des sables bitumineux, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

