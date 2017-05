Sandoz Canada lance Sandoz Olmesartan pour traiter l'hypertension







Sandoz Canada annonce aujourd'hui le lancement de PrSandoz® Olmesartan (olmésartan médoxomil), une version générique de OLMETEC*, pour le traitement de l'hypertension essentielle légère à modérée**. Ce lancement fait suite à l'expiration, le 29 avril 2017, de l'exclusivité commerciale de la marque originale OLMETEC*.

« Nous sommes ravis de rendre disponible la version générique de l'olmésartan médoxomil pour les patients canadiens touchés par l'hypertension », commente Martin Arès, vice-président aux Ventes et marketing, génériques et produits de spécialité. « Ce lancement s'aligne avec notre aspiration qui consiste à améliorer l'accès aux patients à des médicaments et à optimiser les coûts autant pour les patients que pour le système des soins de santé au Canada ».

L'hypertension est une élévation persistante de la pression artérielle et représente le risque de mortalité le plus important à travers le monde1 causant 9,4 millions de décès annuellement en raison de complications2. Au Canada, environ 7,5 millions de personnes sont atteintes d'hypertension3. Une tension artérielle élevée contraint le coeur et les artères à une surcharge de travail. Si cet état persiste pendant une longue période, les vaisseaux sanguins du cerveau, du coeur et des reins pourraient être endommagés et éventuellement entraîner un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque ou rénale. Une tension artérielle élevée augmente aussi le risque de crise cardiaque. Abaisser la tension artérielle permet de réduire le risque d'apparition de ces affections.

L'olmésartan fait partie d'un groupe de médicaments appelé antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, utilisés pour réduire la tension artérielle en inhibant l'action d'une hormone (angiotensine II) causant le rétrécissement des vaisseaux sanguins.

PrSandoz® Olmesartan est offert en comprimés de 20 mg et de 40 mg disponibles en plaquettes alvéolées de 30 comprimés et en bouteilles de 100 comprimés. La posologie de départ pour les patients adultes est de 20 mg une fois par jour lorsque le médicament est administré en monothérapie à des patients qui ne présentent pas de diminution de volume intravasculaire. La dose de PrSandoz® Olmesartan peut être augmentée à 40 mg chez les patients dont la tension artérielle doit être abaissée davantage après 2 semaines de traitement.

Le PrSandoz® Olmesartan est maintenant disponible sur ordonnance dans la plupart des pharmacies du Québec.

* Olmetec est une marque de commerce enregistrée

** L'hypertension artérielle est dite essentielle lorsqu'elle est d'origine inconnue

® : Marque de commerce enregistrée appartenant à ou utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

Avis de non-responsabilité

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs que dénote l'emploi d'expressions comme « optimiser les coûts » ou d'autres expressions semblables, ou concernant des revenus futurs potentiels de la vente du PrSandoz® Olmesartan. Nous vous recommandons de ne pas vous fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs reposent sur l'opinion actuelle de la direction relativement à des événements futurs qui comportent des risques connus et inconnus et des incertitudes. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si certaines des hypothèses sous-jacentes devaient se révéler erronées, les résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux exprimés dans ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que le PrSandoz® Olmesartan sera soumis ou approuvé pour d'autres indications additionnelles ou étiquetage dans tout marché, ou à un moment en particulier. Plus particulièrement, les attentes de la direction à l'égard du PrSandoz® Olmesartan pourraient être influencées, notamment, par des incertitudes relatives à la recherche et au développement, incluant des résultats cliniques inattendus ou de nouvelles analyses de données existantes, par des dispositions réglementaires imprévues ou le retard d'application de certaines dispositions réglementaires, de manière générale, par l'habileté de la compagnie à obtenir ou à maintenir la protection de la propriété intellectuelle, par des conditions économiques et celles de l'industrie en général, les tendances mondiales envers la limitation des coûts des soins de santé, incluant les pressions continues sur les prix, par des problèmes de fabrication imprévus, et autres risques et facteurs auxquels il est fait référence dans le formulaire 20-F déposé par Novartis auprès de la US Securities and Exchange Commission. Sandoz fournit des renseignements qui sont à jour à la date indiquée dans ce communiqué, et ne s'engage nullement à diffuser une mise à jour des énoncés prospectifs exprimés dans le présent communiqué par suite de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autres.

À propos de Sandoz

Sandoz Canada est une division de Sandoz International GmbH et une sous-division de la multinationale suisse Novartis AG, le deuxième producteur en importance de médicaments génériques dans le monde. Sandoz Canada développe, fabrique, commercialise et distribue une vaste gamme de génériques, de biosimilaires, de produits aux consommateurs et de spécialité.

Le portefeuille de Sandoz Global, qui compte plus de 1 000 molécules et qui couvre tous les principaux secteurs thérapeutiques, a généré en 2016 des ventes de 10,1 milliards de dollars US. En 2016, nos produits ont été utilisés par plus de 500 millions de patients, et nous aspirons à franchir le cap du milliard de patients. Le siège social de Sandoz est établi à Holzkirchen, dans la région métropolitaine de Munich, en Allemagne.

Sandoz est sur Twitter. Abonnez-vous pour suivre @Sandoz_global à l'adresse http://twitter.com/Sandoz_Global.

