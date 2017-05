UnionPay International optimise l'expérience pour ses utilisateurs dans 100 aéroports







SHANGHAI, 2 mai 2017 /PRNewswire/-- UnionPay International a annoncé aujourd'hui le lancement de sa campagne de promotion dans 100 aéroports dans le monde, où des remises et des services seront proposés dans divers points de vente. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 février 2018, les titulaires de cartes UnionPay peuvent profiter d'avantages exclusifs et de services de valeur ajoutée dans plus de 100 aéroports internationaux sur un ensemble de 30 pays et régions.

UnionPay International s'est consacrée à améliorer son système mondial de privilèges afin de répondre aux diverses demandes des titulaires de cartes. Elle a ainsi lancé chaque année des campagnes autour du globe mettant en lumière les « Aéroports du monde », les « Célèbres districts d'affaires » et les « Destinations touristiques choisies ». Outre ces campagnes thématiques, UnionPay International a également lancé une plate-forme de marketing transfrontalière, le Plan U, lequel a atteint un niveau supérieur de précision dans la commercialisation transfrontalière grâce à l'internet mobile.

La campagne « Aéroports du monde » de cette année s'est illustrée de trois points saillants :

Tout d'abord, elle a la plus grande envergure. Les aéroports participants ne sont pas seulement ceux de destinations touristiques traditionnellement populaires comme Hong Kong, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud, le Sud-Est asiatique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie et le Moyen-Orient, car figurent aussi Mactan-Cebu International aux Philippines, Plaisance International à Maurice et Nadi International aux îles Fidji. Les titulaires de carte peuvent profiter jusqu'à 10 % de remise dans des points de vente de plus de 100 aéroports internationaux.

Ensuite, elle couvre davantage de types de détaillants et elle propose des services à valeur ajoutée. UnionPay International offre désormais des remises exclusives dans les restaurants d'aéroport, les librairies, les boutiques de cadeaux, de même que des privilèges comme l'accès aux salons VIP, aux navettes d'aéroport, aux locations de voiture et à la détaxe.

Enfin, des avantages exclusifs sont disponibles sous forme mobile avec QuickPass et Plan U. Des offres spéciales pour QuickPass mobile d'UnionPay sont lancées dans le Chinese Corner de l'aéroport de Melbourne, la librairie Relay des aéroports de Nouvelle-Zélande et les cuisines de rue de 5 aéroports à Taïwan. Les remises les plus élevées offertes aux utilisateurs du Plan U sont disponibles à King Power dans 4 aéroports de Thaïlande, JR Duty Free dans 8 aéroports d'Australie et de Nouvelle-Zélande, et à Travel Pharm dans 3 aéroports de Nouvelle-Zélande. Les titulaires de carte peuvent obtenir des coupons de Plan U via l'app mobile d'UnionPay international et auprès de ses banques coopératives et agences de voyages.

Les dernières données montrent qu'UnionPay s'est étendue à plus de 160 pays et régions en dehors de la Chine continentale, couvrant ainsi presque toutes les destinations touristiques populaires. Plus de 20 millions de points de vente et 1,3 million de guichets automatiques en dehors de la Chine continentale acceptent les cartes UnionPay. Les titulaires de carte peuvent également apprécier divers services à valeur ajoutée tels que l'assistance d'urgence d'UnionPay et le remboursement des taxes à étranger.

